昔ながらのプリン派？ 進化系派？　WEB投票で推しプリンを選ぶ「プリン総選挙」

多くのスイーツショップや飲食店が立ち並ぶ東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ」。ここでは、2月17日（火）から、「グランスタプリン総選挙2026」が開催されます。各ショップのオススメプリンからあなたの“推しプリン”を見つけよう！

「グランスタプリン総選挙2026」開催

東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」「グランスタ丸の内」「グランスタ八重北」にて、2月17日（火）から、「グランスタプリン総選挙2026」が初開催されます。

昔ながらの固めのプリン、卵屋さんのプリン、ピスタチオのプリンや和風プリンなどの個性派・進化系まで各ショップの“推しプリン14商品”がエントリーしました。WEB投票で “みんなが食べたい・お気に入りのプリン” BEST5を決定し、3月17日(火)10:00にキャンペーンページにて発表します。

コーヒープリン

価格：1個 ￥990（税込、イートイン限定）

店舗：WK2（グランスタ丸の内／改札外B1 丸の内地下中央口改札）

大きめサイズのコーヒープリンの上にアイスがのった、ビジュアルインパクト抜群な一品。ほろ苦いコーヒーの香りを閉じ込めた、至福の「大人のためのプリン」です。 なめらかでコクのあるコーヒープリンに、やさしい甘さのカラメルを合わせ、上にはアイスと挽いたコーヒー豆をトッピング。「デザートでもあり、一杯のコーヒーでもある」を目指した、深い余韻が広がるご褒美プリンです。

懐かしほろ苦プリン

価格：1個 ￥700（税込、イートイン）

店舗：DEPOT（グランスタ東京／改札外B1 スクエア ゼロエリア）

昔ながらの喫茶店をイメージさせるような、硬めのむっちりとした食感のプリン。オリジナルのほろ苦カラメルソースには、自家焙煎珈琲ブランド“JOE TALK COFFEE”のエスプレッソを加え、焦がした砂糖のほろ苦さに独特の深みをプラスしました。昔ながらのしっかりとした食感・甘さ控えめに仕上げたプリンとの相性抜群で、お酒と合わせても楽しめる一品です。

Bbbプリン キャラメル

価格：1個 ￥480（税込）

店舗：Brick bake bakers by pâtisserie ease（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）

生クリームのミルク感と卵のコク、さらに濃厚なキャラメルが三位一体となった、口どけなめらかなプリン。底のツメを折ればカラメルソースがとろけ出て、美しく盛り付けられます。レトロで、どこか懐かしいフォルムにも注目です。

このほかにも全14商品がエントリー。全部食べ比べてお気に入りを見つけたい！

グランスタプリン総選挙2026

投票期間：2月17日（火）10:00～3月3日（火）21:59

投票ページ：https://www.ozmall.co.jp/especial/gourmet/44559/ ※2月17日（火）10:00公開予定