丸ビルのバレンタインはレモンチーズ最中や、お酒に合う焼き菓子などスイーツ好きの祭典
丸ビル1階マルキューブでは、「MARUNOUCHI Valentine Market 2026」が開催中。「おしゃれなスイーツが楽しめるイベント」としてめずらしいスイーツが並ぶので私も毎年楽しみにしています。今年はどんなラインアップなのかな？と初日に訪ねました。
お気に入りのスイーツが絶対見つかる！
2月14日（土）まで、丸ビル1階マルキューブで「MARUNOUCH Valentine Market 2026」が開催中。初出店のお店を含む17ショップが並んでいます。
「初出店」「初登場」というワードが好きな私がまずチェックしたのは「KOMU 丸ビル店」というお店。私の前に男性のお客さんが購入していたのを見て、男性も好きな感じのスイーツなのかな？と気になりました。
「KOMU」は1950年創業の京都のあんこ屋さんが手掛ける和菓子店。全国でも丸ビルにのみ店舗があるのだそう。こちらでは最中やどら焼きを取り扱っていて、店員さんによると半分以上が男性のお客様なのだとか！ 和菓子が好きな男性は多いですし、店舗は丸ビルにしかないので手土産としてもちょうどいいのかも。
私も最中4種類が入った「KOMU MONAKA 4pcs」を購入。パッケージがおしゃれなら中身もおしゃれで、定番の「つぶあん」のほかになんと「レモンチーズ」「チョコ」「コーヒー」が詰めあわされています。
一番気になった「レモンチーズ最中」は、あんにレモンとクリームチーズとはちみつを使っています。レモンカードのようなほのかな酸味が効いていて、まるで和風レモンパイみたい！ サクサクの皮にはブラックペッパーが練り込まれていてアクセントになり、おしゃれすぎる味だ！
次に目を付けたのは同じく初出店の「GELATO BRAVO 丸ビル店」。普段は丸ビルの地下でジェラートをメインに提供しているお店です。
イベントでは、店舗でも販売している「ブルッティ・マ・ブォーニ」をピックアップして販売していました。「ブルッティ・マ・ブォーニ」はイタリアの伝統的な焼き菓子で、ナッツがたっぷり入ったクッキーのようなビスコッティのような感じ。
バレンタインとホワイトデー限定で「アールグレイとレモン」「柚子と山椒」のフレーバーを販売していたので、私も購入！ 店頭に立っていたシェフの方によると、「アールグレイは紅茶やコーヒーと、柚子はお酒に合います」と教えていただきました。それは楽しみ！
「アールグレイとレモン」は、ホワイトチョコとレモンを使用。紅茶とレモンの香りがしっかり感じられ、まるでレモンティーを食べているよう！ 「柚子と山椒」はミルクチョコと柚子がメイン。味わっていると中間くらいのところに山椒のアクセントが感じられ、確かにお酒に合いそうです。焼き菓子といってもナッツ感が強いので、甘いものが苦手な人にもおすすめ！
やはりチョコレートも押さえておきたいな…と思って「divan」に立ち寄り。こちらも今回初出店で、松屋銀座などに店舗があります。トルコ・イスタンブールの5つ星ホテル「ディヴァンホテル」発のスイーツブランドで、近年話題の「ドバイチョコレート」を販売していました。
お店の方によると、「一口サイズのドバイチョコプラリネが人気ですね。こちらはギフトなどの贈り物用に、緑のパッケージのドバイチョコは自分用に、と買って行かれる方が多い印象です」とのこと。それを聞いて迷いましたが、せっかくなのでプラリネの方を購入することにしました。
ドバイチョコのポイントは、濃厚なトルコ産ピスタチオペーストと、サクサク食感が特長の極細麺「カダユフ」をフィリングに使っているところ。実際にひと口味わってみると、濃厚でなめらかなピスタチオの風味が広がり、繊細なクランチのようなカダユフのザクザク感が楽しめます。これは美味しすぎる！ また買おう！
「MARUNOUCH Valentine Market 2026」には、まだまだ魅力的なスイーツがたくさん！ チョコレートだけでなく多彩なスイーツが並んでいますので、みなさんもぜひ足を運んでみてください。また、3月10日（火）からは「MARUNOUCHI White Day Market 2026」も行われます。21店舗が登場予定とのことなので、こちらも行ってみなくちゃ。
MARUNOUCH Valentine Market 2026
期間：2月6日（金）～14日（土）
開催場所：丸ビル1階 マルキューブ
