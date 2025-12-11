「御食国」という歴史ワード知ってる？　知的好奇心だけでなく胃袋も刺激されてしまう人、丸の内に集合！

古代から海や山の幸を都に献上してきた地域「御食国（みけつくに）」。福井県の敦賀・若狭はその代表的な土地の一つです。新丸ビル7 階「丸の内ハウス」では、そんな敦賀・若狭の食材を使ったオリジナルメニューを、フロア内の店舗で提供します。東京にいながら福井の美味しさを楽しめます。

敦賀・若狭の食材を使用したオリジナルメニュー

新丸ビル7 階「丸の内ハウス」は、福井県の敦賀・若狭地域の食材を使ったオリジナルメニューを、フロア内の飲食店全12 店舗で提供する『丸の内から御食国「敦賀・若狭」へ 美し物-うましもの-グルメフェア』を2月2日（月）から2月21日(土)まで開催します。

敦賀、若狭の3貫セット

価格：￥1,800（税込）

提供店舗：鮨&BAR 不二楼

若狭 小浜小鯛ささ漬と甘エビのプレートカクテル

価格：￥1,980（税込）

提供店舗：Koko Head café

敦賀の寒ブリのグリル

価格：￥2,695（税込）

提供店舗：RIGOLETTO WINE AND BAR

このほかにも、本グルメフェア期間中は、敦賀市のブランド魚「敦賀真鯛」や、若狭小浜の名産品「小鯛ささ漬け」、農林水産省の“日本郷土料理百選”にも選定された福井県の伝統食品「へしこ（魚のぬか漬け）」など、時代を超えて愛され続ける特産品を使用した限定メニューを提供します。また、地元の漁師たちに親しまれてきた日本酒「早瀬浦」や、若狭町で栽培された幻の柑橘と言われる「黄金柑」を漬け込んだサワーなど、アルコールドリンクも楽しめます。

丸の内から御食国「敦賀・若狭」へ 美し物-うましもの-グルメフェア

開催期間：2026年2月2日（月）～2月21日（土）

開催場所：新丸ビル7 階 丸の内ハウス 飲食全12店舗