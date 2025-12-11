今だけ使える東京ステーションホテルの裏技！ 予約の際に伝えると特別なサプライズが受けられる「秘密の言葉」とは？

もうすぐやって来るバレンタイン。東京ステーションホテルでは、2月7日（土）から2月15日（日）にコースの締めくくりのデザートをメッセージ付きアレンジデザートへ無料でアップグレードができます。サプライズにぴったり！

このサプライズサービスを受けるには、予約の際に一言添えるだけですよ！

デザートをバレンタインメッセージプレートに

東京ステーションホテルでは、2月7日（土）から2月15日（日）までをバレンタインデーウィークとして、レストラン「ブラン ルージュ」または「バー&カフェ カメリア」の指定のランチ・ディナーコースのデザートを、「Happy Valentine’s Day！」メッセージ付きアレンジデザートへ無料でアップグレードができます。予約の際、「バレンタインメッセージ希望」（Webの場合はご要望欄に記入）と伝えればOKです！

東京ステーションホテル

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1

TEL:03-5220-1111