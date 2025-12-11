200円で1杯のコーヒーと、あこがれの箱の中身を1粒だけ。丸の内に「お試しチョコ珈琲店」登場

「Marunouchi Happ. Stand & Gallery」のイベント『お試しチョコ珈琲店「1CHOCOLATE＆1DRIP」』

　チョコレートとコーヒーの組み合わせって最高。甘さと苦み、濃厚なテクスチャをさらっと流してくれて、超絶ベストマッチです。

　でも、チョコレートのフレーバーがあるように、コーヒーにも産地やブレンドの具合が異なります。よりお互いを引き立て合う、さらにベストな組み合わせがあるのでは…？　「Marunouchi Happ. Stand & Gallery」で、そんなコーヒーのマリアージュが楽しめるセットメニューを販売します。

コーヒーの産地にもこだわりたくなる

　2月6日（金）から2月14日（土）まで、「Marunouchi Happ. Stand & Gallery」でイベント『お試しチョコ珈琲店「1CHOCOLATE＆1DRIP」』を開催します。

　UCC選りすぐりのスペシャルティコーヒーなど、産地やブレンドによりそれぞれ異なるフレーバーや味わい8種類をセレクト。そのコーヒーに合わせて、生チョコレートやクッキー、カヌレ、もなかなど8種類のスイーツを組み合わせてメニューにしました。これまで以上においしい組み合わせが見つかりそう！

お試しチョコ珈琲店「1CHOCOLATE＆1DRIP」のセット例

シルスマリア「公園通りの石畳シルスミルク」×DRIP POD「鑑定士の誇り リッチブレンド」

お試しチョコ珈琲店「1CHOCOLATE＆1DRIP」のセット例

KOMU WAGASHI「籠む もなか/チョコレート餡×カカオニブ種」×DRIP POD「グァテマラ＆コロンビア」

お試しチョコ珈琲店「1CHOCOLATE＆1DRIP」のセット例

divan「ピスタチオドバイチョコレートプラリネアソート」×DRIP POD「ブルーマウンテンブレンド」

お試しチョコ珈琲店「1CHOCOLATE＆1DRIP」
期間：2026年2月6日（金）～2月14日（土）（MARUNOUCHI Valentine Market 2026期間中）
場所：Marunouchi Happ. Stand & Gallery
住所：東京都千代田区丸の内2丁目5番地1 丸の内2丁目ビル1F
営業時間：平日 8:00～22:00（L.O 21:00）土日祝 11:00～20:00（L.O 19:00）
メニュー：コーヒーマリアージュセット（スイーツ1種×コーヒー1種）全8種
　　　　　※数量限定のため、販売終了となる場合があります。
販売価格：200～500円（税込）※セットメニューによって異なる

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

