200円で1杯のコーヒーと、あこがれの箱の中身を1粒だけ。丸の内に「お試しチョコ珈琲店」登場

チョコレートとコーヒーの組み合わせって最高。甘さと苦み、濃厚なテクスチャをさらっと流してくれて、超絶ベストマッチです。

でも、チョコレートのフレーバーがあるように、コーヒーにも産地やブレンドの具合が異なります。よりお互いを引き立て合う、さらにベストな組み合わせがあるのでは…？ 「Marunouchi Happ. Stand & Gallery」で、そんなコーヒーのマリアージュが楽しめるセットメニューを販売します。

コーヒーの産地にもこだわりたくなる

2月6日（金）から2月14日（土）まで、「Marunouchi Happ. Stand & Gallery」でイベント『お試しチョコ珈琲店「1CHOCOLATE＆1DRIP」』を開催します。

UCC選りすぐりのスペシャルティコーヒーなど、産地やブレンドによりそれぞれ異なるフレーバーや味わい8種類をセレクト。そのコーヒーに合わせて、生チョコレートやクッキー、カヌレ、もなかなど8種類のスイーツを組み合わせてメニューにしました。これまで以上においしい組み合わせが見つかりそう！

お試しチョコ珈琲店「1CHOCOLATE＆1DRIP」

期間：2026年2月6日（金）～2月14日（土）（MARUNOUCHI Valentine Market 2026期間中）

場所：Marunouchi Happ. Stand & Gallery

住所：東京都千代田区丸の内2丁目5番地1 丸の内2丁目ビル1F

営業時間：平日 8:00～22:00（L.O 21:00）土日祝 11:00～20:00（L.O 19:00）

メニュー：コーヒーマリアージュセット（スイーツ1種×コーヒー1種）全8種

※数量限定のため、販売終了となる場合があります。

販売価格：200～500円（税込）※セットメニューによって異なる