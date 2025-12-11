「もちもち」派になる準備、できてる？ あなたに知ってほしい、米粉パン＆スイーツのおいしさ体感フェア

米粉のパンやスイーツってもちもちした食感がいいですよね。小麦粉には出せないあの食感は唯一無二です。

現在、東京都で「Tokyo 米粉知新キャンペーン」を実施中、その一環として、 Marunouchi Happ.STOREで米粉パンと米粉スイーツのフェアを開催します。

罪悪感が少ないところもイイ

2月2日（月）から28日（土）まで、 Marunouchi Happ.STOREで米粉パンと米粉スイーツのフェアを開催します（日・祝を除く）。

グルテンフリーの米粉は、含有アミノ酸のバランスが優れ、吸油率が低くヘルシー。もちもち、サクサクとした食感も印象的です。フェアではさまざまな種類の米粉パン・スイーツがラインアップ。品ぞろえは週ごとに入れ替わるので、毎週新しい味に出合えます。

2月2日（月）～7日（土）

・Riz Lie Amande

・新潟米粉パン工房najirane

・トライベッカ・ベーカリー※冷凍商品のため、７日以降も売切れまで販売します

・ブーランジェリーアツシ

・＼野菜とフルーツの幸せマフィン／Hana Muffin

2月9日（月）～14日（土）

・Comenico Lab（コメニコラボ）

・PLANTBASED DELI&SWEETS aika

・宇佐米粉製パン株式会社

・こめパンカフェ

2月16日（月）～21日（土）

・Riz Lie Amande

・米粉の焼菓子専門店小天

・シフォンケーキの店otaco

2月24日（火）～28日（土）

・米粉パスタdada

・たしざん福祉作業所

・＼野菜とフルーツの幸せマフィン／Hana Muffin

Marunouchi Happ.STORE

住所：東京都千代⽥区丸の内２丁⽬５−２ 三菱ビル 1F