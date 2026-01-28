Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第28回
【24％オフ】ラピッドトリガー搭載のTURTLE BEACH製テンキーレスキーボードがいまなら1万2800円！ 「価格の割に高品質」と好評
2026年01月28日 18時00分更新
ラピッドトリガーを搭載する堅牢なテンキーレスキーボード
Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回はTURTLE BEACHのゲーミングキーボード「Vulcan II TKL Pro」を紹介したい。参考価格は1万6799円だが、セール期間中は24％オフの1万2800円で購入できる。
Vulcan II TKL Proは、ラピッドトリガーを搭載するテンキーレスキーボード。滑らかな押し心地と耐久性が魅力のホール効果磁気スイッチをはじめ、0.1mm～4mmの範囲で高さを調節できる各キー、アルミプレートの堅牢設計などが特徴となっている。
使い心地よし、打鍵感よしの一台
ユーザーレビューを見ると、「見た目の質感とライティングともに良好」「値段の割には品質が高い」「心地よい打鍵感」「タイプ音が静か」といった好意的な声が多く見受けられる。
入力の速さが求められるゲームにおいて、ラピッドトリガーは優位に立てる機能だ。ラピッドトリガーを搭載するテンキーレスキーボードが欲しい人は、Vulcan II TKL Proを購入リストの上位に入れても良いかもしれない。
|【Amazon.co.jp限定】TURTLE BEACH ラピッドトリガー 搭載 ゲーミングキーボード Vulcan II TKL Pro リアクタップ(SOCDクリーナー/ラピトリ同時可) 可変アクチュエーション 日本語配列 有線 ブラック/黒 ホールエフェクトアナログ テンキーレス RGB Windows【メーカー保証2年+代理店保証6ヶ月】
「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
