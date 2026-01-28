【24％オフ】ラピッドトリガー搭載のTURTLE BEACH製テンキーレスキーボードがいまなら1万2800円！ 「価格の割に高品質」と好評

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ラピッドトリガーを搭載する堅牢なテンキーレスキーボード

Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回はTURTLE BEACHのゲーミングキーボード「Vulcan II TKL Pro」を紹介したい。参考価格は1万6799円だが、セール期間中は24％オフの1万2800円で購入できる。

Vulcan II TKL Proは、ラピッドトリガーを搭載するテンキーレスキーボード。滑らかな押し心地と耐久性が魅力のホール効果磁気スイッチをはじめ、0.1mm～4mmの範囲で高さを調節できる各キー、アルミプレートの堅牢設計などが特徴となっている。

使い心地よし、打鍵感よしの一台

ユーザーレビューを見ると、「見た目の質感とライティングともに良好」「値段の割には品質が高い」「心地よい打鍵感」「タイプ音が静か」といった好意的な声が多く見受けられる。

入力の速さが求められるゲームにおいて、ラピッドトリガーは優位に立てる機能だ。ラピッドトリガーを搭載するテンキーレスキーボードが欲しい人は、Vulcan II TKL Proを購入リストの上位に入れても良いかもしれない。

「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！