【タイムセール】QuietComfortの系譜を継ぐBoseの上位モデル「Ultra Earbuds」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Bose QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）

「Bose QuietComfort Ultra Earbuds」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格36,000円のところ、15％オフの30,600円で販売中です。

QuietComfortシリーズは、Boseの中でも長く展開されてきたラインで、本モデルはその流れをくむUltraの名を冠した上位グレードです。外観は比較的シンプルで、デザインで強く主張するタイプではなく、ノイズキャンセリングを軸に展開されてきたQuietComfortシリーズの流れを踏まえたモデルです。

使いどころと基本構成

完全ワイヤレス仕様で、ノイズキャンセリングや外音コントロールに対応しています。防滴対応（IPX4）とされており、日常的なシーンを想定した作りです。

QuietComfort Ultraの名のとおり、シリーズの中では上位に位置づけられるモデルで、タイムセールでは15％オフの30,600円となっています。