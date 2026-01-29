このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1181回

【タイムセール】QuietComfortの系譜を継ぐBoseの上位モデル「Ultra Earbuds」

2026年01月29日 15時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

Bose QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）

　「Bose QuietComfort Ultra Earbuds」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格36,000円のところ、15％オフの30,600円で販売中です。

　QuietComfortシリーズは、Boseの中でも長く展開されてきたラインで、本モデルはその流れをくむUltraの名を冠した上位グレードです。外観は比較的シンプルで、デザインで強く主張するタイプではなく、ノイズキャンセリングを軸に展開されてきたQuietComfortシリーズの流れを踏まえたモデルです。

使いどころと基本構成

　完全ワイヤレス仕様で、ノイズキャンセリングや外音コントロールに対応しています。防滴対応（IPX4）とされており、日常的なシーンを想定した作りです。

　QuietComfort Ultraの名のとおり、シリーズの中では上位に位置づけられるモデルで、タイムセールでは15％オフの30,600円となっています。

