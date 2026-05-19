「3年待った」の声も 「スト6」アバター新モード発表にファン歓喜
カプコンは5月19日、「ストリートファイター6」の新モード「アバターランダムマッチ」と「アバターアーケード」を5月28日より実装すると発表した。
「アバターランダムマッチ」は、オンラインで対人戦を手軽にプレイできるモード。プレイヤー同士がフェアに戦えるよう、レベルや基礎パラメータは共通に固定されるのが特徴だ。最初からすべての師匠スタイル・必殺技・SAが装備可能なので、自分に合った“最強の戦い方”を模索しよう。
いっぽうの「アバターアーケード」は、CPU戦をしながらアバターの育成を楽しめるモード。好きな師匠と「CPU戦」を繰り返すことでその師匠のスタイルや必殺技を習得できる。NPCとの連戦を行う「バトルツアー」を突破すると、歴代シリーズのエンディングが解放される特典も。
ユーザーからは「楽しそうでいいですね！」「これらの機能、マジで3年待ちました…」「ワールドツアー外のワールドツアーモードってこと？」「実際に試すのが楽しみだ」「基礎パラ共通なのにカスタムで差をつけられるの神」など、大きな反響が寄せられていた。
これらは、Year 3の最後を飾る追加キャラクター「イングリッド」の配信と同時に実装される。大型アップデートの5月28日を楽しみに待とう。
【ゲーム情報】
タイトル：ストリートファイター6
ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション
ジャンル：対戦格闘
販売：カプコン
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）
Switch 2：発売中（2025年6月5日）
価格：
パッケージ通常版：8789円
ダウンロード通常版：4990円
パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円
ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）
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※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格となります。
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