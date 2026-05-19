カプコンは5月19日、「ストリートファイター6」の新モード「アバターランダムマッチ」と「アバターアーケード」を5月28日より実装すると発表した。

「アバターランダムマッチ」は、オンラインで対人戦を手軽にプレイできるモード。プレイヤー同士がフェアに戦えるよう、レベルや基礎パラメータは共通に固定されるのが特徴だ。最初からすべての師匠スタイル・必殺技・SAが装備可能なので、自分に合った“最強の戦い方”を模索しよう。

いっぽうの「アバターアーケード」は、CPU戦をしながらアバターの育成を楽しめるモード。好きな師匠と「CPU戦」を繰り返すことでその師匠のスタイルや必殺技を習得できる。NPCとの連戦を行う「バトルツアー」を突破すると、歴代シリーズのエンディングが解放される特典も。

ユーザーからは「楽しそうでいいですね！」「これらの機能、マジで3年待ちました…」「ワールドツアー外のワールドツアーモードってこと？」「実際に試すのが楽しみだ」「基礎パラ共通なのにカスタムで差をつけられるの神」など、大きな反響が寄せられていた。

これらは、Year 3の最後を飾る追加キャラクター「イングリッド」の配信と同時に実装される。大型アップデートの5月28日を楽しみに待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）