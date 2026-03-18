カプコンは3月17日、『ストリートファイターIII: New Generation』で主人公として初登場、屈強な筋肉を活かして多様な投げ技・派生技を武器とするプロレスラー「アレックス」を、『ストリートファイター6』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）］の3モード「ワールドツアー」「バトルハブ」「ファイティンググラウンド」に参戦したと発表。

https://www.youtube.com/watch?v=E1CxTGyPHo8

「ワールドツアー」で師匠として登場する「アレックス」から、豪快な必殺技を伝授してもらえる。技を学ぶだけでなく、プレゼントやミッションを通じて絆を深めることが可能だ。

■アレックスに出会うための前提条件

1. Chapter7-6（ノービスリーグ本戦）をクリアする。

2. “OTHER DAYS”メニューに追加される「レッスルメトロ」をチェックする。

ワールドツアーで彼から教わった新技やエモートを「バトルハブ」に持ち込んで世界中のファイターと切磋琢磨しよう。

「ファイティンググラウンド」では、アーケードモードに追加されたアレックスのストーリーも必見！ 対戦相手とバーサスやランクマッチでの駆け引きを楽しもう。

また、配信と同時にアレックスの「Outfit 2」も購入可能。『ストリートファイターIII: New Generation』でおなじみ、緑のオーバーオールと赤いバンダナ姿で対戦相手を投げ飛ばそう。

※「ワールドツアー」で一定条件をクリアすることでも「Outfit 2」を入手できます。

そして、プロレス界のスーパースターである「ケニー・オメガ」選手がアレックスのモーションキャプチャー撮影した際のメイキング映像を公開中。彼の代表的な技が決まる瞬間をお見逃しなく。

https://www.youtube.com/watch?v=cXPnR38YjPM