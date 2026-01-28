Amazonセール情報大紹介！ 第1121回
10.1型WUXGAをこの価格で。Lenovo Tabが1.8万円台
2026年01月28日 18時00分更新
【Amazonタイムセール】Lenovo 10.1型Androidタブレット「Lenovo Tab（ZAEH0063JP）」をチェック！
Lenovoの10.1型Androidタブレット「Lenovo Tab（ZAEH0063JP）」が、Amazonのタイムセール対象になっています。過去価格21,111円のところ、10％オフの18,900円で販売中です。
1920×1200ドット（WUXGA）の10.1型ワイドパネルを備えたモデルです。スマートフォンで足りるか、もう少し大きい画面が欲しいか。そのあたりを考え始めたときに、選択肢に上がりやすいサイズです。価格は1.8万円台。
10.1型／1920×1200という画面サイズ
ディスプレイは10.1型で、解像度は1920×1200ドット。縦方向にやや余裕があり、Webページや電子書籍などで一度に表示できる情報量を確保しやすい仕様です。
1.8万円台＋ケース付属
価格は1.8万円台。TPUケースが付属する構成のため、周辺アクセサリーを別途用意せずに使い始められます。
構成と仕様
プロセッサーはMediaTek Helio G85、メモリーは4GB、ストレージは64GB。microSDカード（最大1TB）による容量拡張に対応しています。OSはAndroid 14。USB Type-C（USB 2.0）とヘッドホン兼用ジャックを備えています。
スピーカーは2基構成で、Dolby Atmos対応。ワイヤレスディスプレイはMiracastに対応しています。本体サイズは約235.7×154.5×7.5mm、重量は約425g、バッテリー容量は5100mAh。
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
