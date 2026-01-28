折りたたんでコンパクトに使える6.9型スマホ「motorola razr 60」がAmazonスマイルSALEで9万円台

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Motorola(モトローラ) razr 60（12GB／512GB）を見てみる

Motorolaの折りたたみスマホ「motorola razr 60」が、1月27日に始まった「AmazonスマイルSAL」の対象になっています。参考価格12万3,455円のところ、24％オフの9万4,320円で販売中です。

外側ディスプレイも搭載で、開かなくても使える！

motorola razr 60で目に入るのが、外側に搭載された約3.6インチのアウトディスプレイです。通知の確認や軽い操作であれば、端末を開かずに済ませられそうなサイズ感があります。

大画面スマホは便利だけれど、持ち運びではかさばりがち。razr 60は、使わないときは折りたたんでコンパクトにできるため、日常の持ち歩きが軽く感じられます。必要なときだけ開いて使える、という感覚は、これまでのスマホとは少し違った快適さがあります。

普段使いの条件を整理してみる

折りたたみかどうか以前に、日常で使うスマホとしての条件も確認しておきたいところです。



・OSはAndroid 15。

・メモリーは12GB、ストレージは512GB。

・FeliCa（おサイフケータイ）に対応し、バッテリー容量は4,500mAh。

・本体重量は約188gと、特別に重いわけでもありません。

折りたたみであることが、使い勝手の面で大きな制約になる印象はありません。

折り畳みは便利そう！と思えるなら要チェック

折りたたむことで“小さくできる”という一点だけでも、motorola razr 60は使い勝手の印象が大きく変わります。

コンパクトさと画面サイズを両立できるのは、折りたたみならではの強みです。razr 60は、閉じた状態でも扱いやすく、持ち運びのストレスを減らしてくれる一台。持ち歩きはコンパクト、使うときは大画面。その切り替えが自然にできる点は、日常用途との相性が良さそうです。セール価格は変動しやすいため、気になる場合は在庫と現在価格を早めに確認しておくのが無難でしょう。