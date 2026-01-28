このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1117回

今ならポイント還元も狙えます！

AmazonスマイルSALE始まってます！ 「そろそろ買おうかな」を後押しするセールです

2026年01月28日 12時30分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

　Amazonは、1月27日から「AmazonスマイルSALE」を開催中！

　日用品や家電、PC・周辺機器、ファッション、食品まで幅広いジャンルが対象となり、普段は値下げされにくい人気商品もセール価格で登場しています。

「AmazonスマイルSALE」を確認する
 

AmazonスマイルSALEって何？

　AmazonスマイルSALEとは、Amazonが定期的に開催する 人気商品を特別価格で提供するセールイベント。Amazonのアカウントがあれば、プライム会員でなくても参加可能です。

　本セールの特徴は、割引商品がタイムセール形式で入れ替わる点です。時間限定の特価品が次々と追加されるため、こまめにチェックすることで、よりお得な掘り出し物に出会える可能性があります。また、まとめ買いや新生活・買い替え需要にも向いたラインアップがそろっているのもポイントです。

AmazonスマイルSALEはいつからいつまで？

　1月27日9時〜2月2日23時59分まで。一部大型機器や人気商品は初日に売り切れが出る可能性があるので、お早めに。

ポイントアップキャンペーンも忘れずに！

　あわせて、お得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

お得な「ポイントアップキャンペーン」の登録はこちらから
 

安くなっている商品の例！

　「Apple 11 インチ iPad (A16)」がスマイルSALE対象になっています。参考価格58,800円のところ、9％オフの53,800円で販売中です。

　セール対象になっているのは、Appleの11インチiPad（A16）。いわゆる無印iPadの現行世代モデルで、Liquid RetinaディスプレイやTouch ID、USB-Cなど、最近のiPadではおなじみの構成です。

アマゾンでApple 11 インチ iPad (A16)を入手

　Microsoftの2-in-1ノートPC、「「Surface Go 2」Core m3搭載モデル」もスマイルSALEに登場。

　参考価格39,800円から15%引きの33,829円で購入可能です。整備済み品は、同じ商品名でも出品者やコンディションによって当たり外れが出やすいカテゴリです。価格だけでなく、販売元・保証・付属品、そしてOffice搭載の有無や内容（バージョン記載など）を最終確認したうえで、条件が合うなら在庫があるうちに検討するのが良さそうです。

アマゾンで【整備済み品】Microsoft Surface Go 2（Core m3-8100Y／8GB／128GB）を入手

　有機EL・14型・約1.3kgという特徴を持つ、ASUSの14型ノートPC「ASUS Vivobook S 14 M5406KA」。参考価格145,273円のところ、11％オフの129,800円で販売されています。

アマゾンでASUS 14型ノートPC「ASUS Vivobook S 14 M5406KA」を入手
 
 

　AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！

「AmazonスマイルSALE」を確認する
 

