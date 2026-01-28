【Amazonスマイルセール】サブスク前提じゃないOffice。Home & Business 2024（永続版）

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】Microsoft Office Home＆Business 2024（最新 永続版）オンラインコード版をチェック！

Microsoftのオフィスソフト「Microsoft Office Home & Business 2024（永続版／オンラインコード版）」が、Amazonスマイルセールの対象になっています。参考価格39,982円のところ、6％オフの37,602円で販売されています。

今回セール対象となっているのはオンラインコード版で、サブスクリプションではなく、一度購入すれば更新不要で使える永続版のOfficeです。構成は、Word、Excel、PowerPointに加えて、OutlookとOneNoteを含むHome & Business版。

対応OSはWindows 10／11とmacOS。利用は1ユーザーで、PCまたはMac合計2台までインストールできます。

永続版のため、Microsoft 365のような自動更新は含まれません。また、Office 2024はOffice 2021やOffice 2019、Microsoft 365との併用はできないとされています。初期設定にはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要で、デジタルコード製品のため返品不可と案内されています。

買い切りOfficeという選択肢

Officeの利用がサブスクリプション前提になりつつある中でも、買い切り版という選択肢は残っています。Home & Business 2024は、Outlookを含む構成で、1人利用・2台まで使える永続版。価格や利用形態、更新の考え方が自分の使い方に合うかどうかを、あらためて見ておきたいところです。

Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！