【Amazonスマイルセール】サブスク前提じゃないOffice。Home & Business 2024（永続版）
2026年01月28日 17時00分更新
Microsoft Office Home＆Business 2024（最新 永続版）オンラインコード版
Microsoftのオフィスソフト「Microsoft Office Home & Business 2024（永続版／オンラインコード版）」が、Amazonスマイルセールの対象になっています。参考価格39,982円のところ、6％オフの37,602円で販売されています。
今回セール対象となっているのはオンラインコード版で、サブスクリプションではなく、一度購入すれば更新不要で使える永続版のOfficeです。構成は、Word、Excel、PowerPointに加えて、OutlookとOneNoteを含むHome & Business版。
対応OSはWindows 10／11とmacOS。利用は1ユーザーで、PCまたはMac合計2台までインストールできます。
永続版のため、Microsoft 365のような自動更新は含まれません。また、Office 2024はOffice 2021やOffice 2019、Microsoft 365との併用はできないとされています。初期設定にはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要で、デジタルコード製品のため返品不可と案内されています。
買い切りOfficeという選択肢
Officeの利用がサブスクリプション前提になりつつある中でも、買い切り版という選択肢は残っています。Home & Business 2024は、Outlookを含む構成で、1人利用・2台まで使える永続版。価格や利用形態、更新の考え方が自分の使い方に合うかどうかを、あらためて見ておきたいところです。
