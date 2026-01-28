有機EL・16型で約1.5kg。Zenbook S 16は「大画面も持ち歩きたい」人向け？

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで12％オフ】ASUS ノートPC「Zenbook S 16 UM5606KA」をチェック！

ASUSの16型ノートPC「Zenbook S 16 UM5606KA」が、Amazonで割引対象になっています。参考価格227,091円のところ、12％オフの199,800円で販売中です。

16.0型の有機ELディスプレイを備え、解像度は2,880×1,800ドット。重量は約1.5kgです。16型クラスとして見ると、数字はやや控えめです。

サイズから据え置き向きの印象はありますが、レビューでは「薄くて思ったほど大きさを感じない」という声も見られます。

16型・有機EL／画面重視の構成

ASUSの「Zenbook S 16 UM5606KA」は、16.0型・2,880×1,800ドットの有機ELディスプレイを搭載しています。アスペクト比は16:10。

ウィンドウを並べて使うと、14型クラスとの差は分かりやすく出ます。資料を見ながら入力するような使い方では、このサイズが効いてきます。

24GBメモリー＋1TB SSD

メモリーは24GB、ストレージは1TB SSD。メモリーはオンボード仕様で、後からの増設はできません。その代わり、購入時点で余裕を持たせた構成になっています。アプリを複数立ち上げたまま使う場面を想定した構成です。

製品スペック

【ディスプレイ】 16.0型 有機EL（OLED）、2,880×1,800ドット、120Hz、16:10

【CPU】 AMD Ryzen AI 7 350

【メモリー】24GB LPDDR5X-8000

【ストレージ】1TB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe／M.2）

【重量】約1.5kg

【OS】Windows 11 Home 64ビット

14型では作業が窮屈だった人向け

Zenbook S 16は、画面を広く使うことを優先した16型ノートです。軽さ最優先でも、毎日持ち歩く前提でもありません。14型からサイズを上げたい人向け。