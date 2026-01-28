Amazonセール情報大紹介！ 第1118回
有機EL・16型で約1.5kg。Zenbook S 16は「大画面も持ち歩きたい」人向け？
2026年01月28日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで12％オフ】ASUS ノートPC「Zenbook S 16 UM5606KA」をチェック！
ASUSの16型ノートPC「Zenbook S 16 UM5606KA」が、Amazonで割引対象になっています。参考価格227,091円のところ、12％オフの199,800円で販売中です。
16.0型の有機ELディスプレイを備え、解像度は2,880×1,800ドット。重量は約1.5kgです。16型クラスとして見ると、数字はやや控えめです。
サイズから据え置き向きの印象はありますが、レビューでは「薄くて思ったほど大きさを感じない」という声も見られます。
16型・有機EL／画面重視の構成
ASUSの「Zenbook S 16 UM5606KA」は、16.0型・2,880×1,800ドットの有機ELディスプレイを搭載しています。アスペクト比は16:10。
ウィンドウを並べて使うと、14型クラスとの差は分かりやすく出ます。資料を見ながら入力するような使い方では、このサイズが効いてきます。
24GBメモリー＋1TB SSD
メモリーは24GB、ストレージは1TB SSD。メモリーはオンボード仕様で、後からの増設はできません。その代わり、購入時点で余裕を持たせた構成になっています。アプリを複数立ち上げたまま使う場面を想定した構成です。
製品スペック
【ディスプレイ】 16.0型 有機EL（OLED）、2,880×1,800ドット、120Hz、16:10
【CPU】 AMD Ryzen AI 7 350
【メモリー】24GB LPDDR5X-8000
【ストレージ】1TB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe／M.2）
【重量】約1.5kg
【OS】Windows 11 Home 64ビット
14型では作業が窮屈だった人向け
Zenbook S 16は、画面を広く使うことを優先した16型ノートです。軽さ最優先でも、毎日持ち歩く前提でもありません。14型からサイズを上げたい人向け。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1119回
トピックス安くはない、でも定番。普通に見えるHHKB Type-Sが値下げ
-
第1117回
トピックス【Amazonで5％オフ】派手な値下げはないが、構成で見ると悪くないMac mini
-
第1117回
トピックスAmazonスマイルSALE始まってます！ 「そろそろ買おうかな」を後押しするセールです
-
第1116回
トピックス【AmazonスマイルSALE】14型OLED×約1.3kg：ASUS Vivobook S 14（M5406KA）が129,800円
-
第1113回
トピックス10万円台で“仕事PC”を一新：Ryzen 7＆16GB＆Office付き14型がセール
-
第1106回
トピックススペック比較に疲れたら、無印iPad。Amazonスマイルセールで値下げ
-
第1105回
トピックス個室はないけど、居場所は欲しい。リビングで“こもれる”机付き本棚
-
第1104回
トピックス【Amazonタイムセール】全身を1台で。VIO対応で迷ったときに選びやすいパナソニックのボディトリマー
-
第1103回
トピックス【Amazonスマイルセール】画面重視なら2.8K有機EL。2-in-1のHP「OmniBook X Flip 14-fk」が15万円を切る
-
第1103回
トピックスニューバランスのCARAVAN MOC MULEがAmazonで値下げ表示、カラーで価格差あり
- この連載の一覧へ