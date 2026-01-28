【Amazonで5％オフ】派手な値下げはないが、構成で見ると悪くないMac mini

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで5％オフ】Apple 2024 Mac miniをチェック！

AppleのデスクトップPC「Mac mini（2024年モデル／M4 Pro）」が、Amazonで割引表示されています。参考価格218,800円のところ、5％オフの208,800円で販売中です。

Mac miniを検討していると、まず気になるのは価格よりも構成かもしれません。とくに、メモリやチップをどこまで盛るかは迷いやすいところです。

今回Amazonで割引表示されているのは、M4 Proチップに24GBメモリ、512GB SSDを組み合わせたモデル。5％オフと値下げ幅は控えめですが、いちばん軽い構成、というわけではありません。

「この構成を考えていたなら、いまの価格を一度確認しておく」。そんな感覚で見ておきたいMac miniです。

割引対象はM4 Pro／24GBメモリ構成

今回割引価格になっているのは、M4 Proチップに24GBメモリ、512GB SSDを組み合わせたMac mini。

メモリ容量に余裕があるため、アプリをいくつか同時に使うような場面でも扱いやすそうです。軽作業だけでなく、少し負荷のかかる作業も視野に入れられます。

割引率は5％と控えめですが、どのモデルが対象かを見ると、納得しやすい割引です。Mac miniの構成で迷っていた人なら、価格を一度チェックしておきたいところです。

製品スペック

【チップ】 Apple M4 Pro（12コアCPU／16コアGPU）

【メモリ】 24GB ユニファイドメモリ

【ストレージ】512GB SSD

【本体サイズ】約12.7×12.7×5.0cm

【重量】約0.73kg（M4 Proモデル）

【主な接続】Thunderbolt 5×3、USB-C×2、HDMI、ギガビットEthernet