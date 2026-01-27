【AmazonスマイルSALE】14型OLED×約1.3kg：ASUS Vivobook S 14（M5406KA）が129,800円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「ASUS Vivobook S 14 M5406KA」をチェック！

ASUSの14型ノートPC「ASUS Vivobook S 14 M5406KA」が、2月2日まで開催のAmazonスマイルSALEに登場しています。参考価格145,273円のところ、11％オフの129,800円で販売されています（1月23日時点でもタイムセール対象でしたが、この際も同じく129,800円でした）。

14型で持ち運びも考えるなら、重さと画面品質のバランスが悩みどころ。Vivobook S 14（M5406KA）は“約1.3kg”に有機ELを組み合わせた構成で、セール表示が出ているうちに仕様を整理しておきます。

14型・有機ELパネルのディスプレイ

ディスプレイは14.0型の有機ELで、解像度は1,920×1,200ドット。16:10の比率なので、Webページや資料を表示したときに縦方向が少し広めに使えます。表面はグレア仕様です。

Ryzen AI 5 340と16GBメモリー

CPUはRyzen AI 5 340（6コア／12スレッド）で、メモリーは16GB。NPUを内蔵したRyzen AI世代の構成となっています。ストレージは512GBのNVMe SSDで、Officeソフトは付属しないモデルです。

約1.3kgの重量とインターフェース

本体サイズは幅310.5mm×奥行き221.9mm×高さ13.9～15.9mmで、重量は約1.3kg。USB Type-Cポートは2基あり、いずれもPower Deliveryに対応します。無線通信はWi-Fi 6EとBluetooth 5.4です。

製品スペック

【OS】 Windows 11 Home（64ビット）

【CPU】AMD Ryzen AI 5 340

【NPU】AMD Ryzen AI

【メモリ】16GB LPDDR5X-8000

【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0 x4、NVMe／M.2）

【ディスプレイ】14.0型 OLED（有機EL）、解像度：1,920×1,200ドット、リフレッシュレート：60Hz、アスペクト比：16:10、グレア

【USBポート】USB4 (Type-C／Power Delivery対応) ×1 ※データ転送と映像出力／本機への給電をサポート、USB3.2 (Type-C／Gen1／Power Delivery対応) ×1 ※データ転送と映像出力/本機への給電をサポート、USB3.2 (Type-A／Gen1) ×2

【外部ディスプレイ出力】HDMI×1、Type-C×2

まとめ

14型の有機ELディスプレイに約1.3kgという組み合わせは、画面の見やすさと持ち運びやすさの両方を気にする人にとって、素直に目が向きやすいポイントです。Officeは付属しない構成なので、必要な人は購入前に別途用意する前提で考えるのが安全です。重さは“約1.3kg”表記なので、持ち歩き用途ならサイズ感と合わせて確認しておくと安心です。

有機EL・14型・約1.3kgという特徴が刺さるなら、セール表示のあるうちにリンク先で価格と在庫をチェックしておくのが手堅いです。仕様は構成違いが出やすいので、型番（M5406KA）も念のため確認しておきましょう。

