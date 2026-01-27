Amazonセール情報大紹介！ 第1103回
ニューバランスのCARAVAN MOC MULEがAmazonで値下げ表示、カラーで価格差あり
2026年01月27日 21時00分更新
冬の足元の味方！ ニューバランスのCARAVAN MOC MULEが33%オフ！
冬場にサンダル感覚で気軽に履けるニューバランスのウィンターシューズ「CARAVAN MOC MULE」が、参考価格9,350円から33%オフの6,306円で、Amazonにて割引販売中！
履き口裏から中敷き表面にかけて長い起毛材で足元がふわふわで快適にサポート。冬のサンダルとして一つ持っておくと重宝しそうです！
この手の“冬にサッと履ける”系は、同じ商品でもカラーやサイズで価格・割引率が変わりがちです。今回はAmazon上の表示をもとに、選択肢ごとの違いが出やすいポイント（価格・参考価格・割引率）を中心に、買う前に見ておきたい点だけを追記します。
なお、Amazonでは本日（1月27日）より2月2日まで「AmazonスマイルSALE」を実施していますが、ニューバランスのCARAVAN MOC MULEは、これとは関係のない割引のようです。そのため、割引が実施される期間は未定です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ニューバランスのCARAVAN MOC MULEの特徴
CARAVAN MOC MULEは、冬場にサンダル感覚で気軽に履ける防寒シューズです。
起毛＆中綿で驚きの暖かさ
履き口から中敷きまで「長い起毛素材」を採用し、足元をふわふわに包み込みます。
また、中綿には「PRIMALOFT（プリマロフト）」を搭載し、雨に濡れても保温性が落ちにくい設計になっています。
多彩なシーンで活躍できるシンプルさ
どんな服装にも合わせやすい定番色から、アウトドア映えするカラーまでラインアップが魅力的です。
近所への買い物からキャンプ、アウトドアレジャーまで幅広く対応できるデザインやカラー展開が好評です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
まとめ
参考価格：9,350円
現在の価格：6,306円［33%OFF］
冬本番、サッと手早く履けるサンダルとして大活躍するニューバランスのCARAVAN MOC MULE。「ちょっとそこまで」の外出でも、足元が冷えないだけで冬の寒さのストレスがかなり和らぎます。本格的な寒さが続くこれからの季節に向けて、お得なうちに一足備えておきませんか？
在庫や価格が動きやすいタイプの商品なので、“いまの表示”がそのまま続くとは限りません。気になる人は、希望カラー・希望サイズに切り替えた状態で、価格と割引率、配送予定日までチェックしてから決めるのがおすすめです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
AmazonスマイルSALEで、Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
