合同会社EXNOAとKMSは3月3日、マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、iOS／Android版をリリースした。本作は基本プレイ無料、アイテム課金ありのゲームアプリだ。

また、ハーフアニバーサリーを迎え、ゲーム内イベントや各種キャンペーンを開催している。

▼PC版 ゲーム起動はこちら

https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524

■アプリ版 本日リリース！

本日3月3日にApp Store／Google Play版をリリースした。また、アプリ版の事前登録者数が最大目標の15万人を突破したので、事前登録キャンペーンの報酬配布を実施している。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。

▼ダウンロードはこちらから

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja

▼PC版＆アプリ版 連携特典も配布決定！

PC版とアプリ版のアカウントを連携した人に、連携報酬としてSSR確定ガチャチケット×1をプレゼントすることが決定している。すでにPC版でプレイしている人も、ぜひアプリ版をダウンロードして特典をゲットしよう。

■NEW CHARACTERピックアップガチャ「桃園 める」開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「桃園 める」【蒼き穹舞うフラットスピン】を開催中。SSR「桃園 める」【蒼き穹舞うフラットスピン】は「状態異常の相手に畳みかける！単体特化型、大ダメージをもたらす超強力物理アタッカー」なキャラクターだ。

期間中、SSR「桃園 める」【蒼き穹舞うフラットスピン】の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。開催期間は、3月17日4時59分まで。

■ピックアップログインボーナス「桃園 める」開催！

「桃園 める」【蒼き穹舞うフラットスピン】の追加を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをゲットできる。開催期間は、3月17日4時59分まで。

■新章解放イベント【刻まれしアナムネーシス】前編開始！

新章解放イベント【刻まれしアナムネーシス】前編を開始中。開催期間は、3月24日4時59分まで。

▼あらすじ

人工的にスタンピードを発生させている「双頭の斧」。

学園は彼女達を一斉検挙するため、大規模作戦を企図する。

そのため、シリウスシュガーには新たな機体が与えられ――。

■事前登録達成記念ログインボーナス開催！

アプリ版事前登録の達成記念として特別なログインボーナスを開催している。無償ジェムを最大1万3000個を獲得できるチャンスなので、お見逃しなく。開催期間は、6月1日4時59分まで。

■もりもりブートキャンプ！7Daysミッション開催！

アプリ版事前登録の達成記念として「もりもりブートキャンプ！7Daysミッション」を本日3月3日より開催。ミッション達成でスタンダードガチャチケット最大40枚など、豪華報酬をゲットできるチャンスだ。ぜひ挑戦してみよう。

■アプリ版 リリース記念！ 最大100連！毎日無料10連ガチャ開催決定！

アプリ版リリースを記念して最大100連毎日無料10連ガチャを開催。開催期間は、3月14日4時59分まで。

※1日1回限定となりますのでご注意ください。

■秋葉原にマブガルポスターが登場！ ビジョン放映も開始！

JR秋葉原駅構内では、マブガルのポスターが登場中。各キャラクターのデザインや新MGのほか、シリウスシュガーやカオスメイデンの新キービジュアルなども掲出している。

また、秋葉原ラジオ会館前のラジ館ビジョンにて、ハーフアニバーサリーを記念した動画放映も開始。近くに立ち寄った際はぜひチェックしてみよう。

・JR秋葉原駅ポスター掲載期間：2026年3月2日～3月8日まで

※駅および駅係員へのお問いあわせはご遠慮ください。

・ラジ館ビジョン放映期間：2026年3月3日～3月16日まで

▼ハーフアニバーサリー記念！Xキャンペーン！

マブガル公式X（@Muvluv_GG）では、ハーフアニバーサリーを記念して、抽選で毎日100名に最大1万円のApple Gift Card／Google Play ギフトカードがあたるキャンペーンを開催。ぜひ公式Xをフォローしてキャンペーンに参加しよう。開催期間は、3月10日23時59分まで。

▼豪華景品

・Apple Gift Card／Google Play ギフトカード1万円分×5名

・Amazonギフトカード番号1000円分×95名

▼公式Xはこちら

https://x.com/Muvluv_GG

■「ザルトゥーム学園特別配信教室Vol.3」アーカイブ公開中！

『マブガル』のすべてがわかる特別配信がアーカイブ公開中。開発陣の熱い想いを込めた「初公開情報」を豪華ゲストとともに大放出しているので、ぜひ視聴してみよう。

●「ザルトゥーム学園特別配信教室Vol.3」アーカイブ：https://www.youtube.com/watch?v=jBQgVs423hQ&t=5287s

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMES STORE）／iOS（DMM GAMES STORE）

配信日：

PC版：配信中（2025年9月3日）

Android／iOS版：配信中（2026年3月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©Muv-Luv: The Answer ©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.