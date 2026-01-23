合同会社EXNOAとKMSは1月23日、両社が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン（以下、マブガル）』［PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）］について、アプリ版事前登録者数が5万人を突破し、事前登録キャンペーン報酬の配布が確定したと発表。

あわせて、公式Xではアプリ版事前登録者数5万人突破記念キャンペーンを開催している。

■アプリ版事前登録者数5万人突破！ PC版連携報酬の配布も決定

現在開催中の事前登録キャンペーンでは、アプリ版事前登録者数5万人を突破し「無償ジェム6000個」の配布が決定した。事前登録者数に応じて報酬はアップグレードしていくので、まだ事前登録が済んでいない人はぜひ参加しよう。

▼アプリ版事前登録キャンペーンについてはこちら！

https://muvluv-girls-garden.com/#campaign

▼アプリ版事前登録はこちらから！

・App Store

・Google Play

▼PC版&アプリ版 連携特典も配布決定

PC版とアプリ版のアカウントを連携した人に、連携報酬としてSSR確定ガチャチケット×1をプレゼントすることが決定した。すでにPC版でプレイしている人も、ぜひアプリ版を登録してみよう。

※アプリ版リリース後にPC版との連携が可能となります。

※特別ミッションはアプリ版リリースのタイミングで開始いたします。

※事前登録報酬は、アプリ版リリース後に配布予定です。詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

※連携報酬のSSR確定ガチャチケット×1は、アプリ版リリース後に期間限定で配布予定です。

■公式Xにてアプリ版事前登録5万人突破記念キャンペーン開催！

公式X（@Muvluv_GG）ではアプリ版事前登録開始を記念して、抽選で1000円分のAmazonギフトカード番号や豪華景品が抽選で当たるキャンペーンを開催中。ぜひとも公式Xをフォローしてキャンペーンに参加しよう。開催期間は、2026年2月1日23時59分まで。

▼豪華景品

・特製オリジナルアクスタ×5名

・Amazonギフトカード番号1000円分×10名

▼公式Xはこちら

https://x.com/Muvluv_GG

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは、公式X（@Muvluv_GG）のチャットまでお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）

配信日：配信中（2025年9月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©Muv-Luv: The Answer ©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.