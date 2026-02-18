公式Xでは最大5万円分のAmazonギフトカード番号が抽選で当たるキャンペーンを開催！

合同会社EXNOAとKMSは2月18日、マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』［PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）］について、現在開催中の『マブラヴ オルタネイティヴ』コラボイベント「STRANGERS II」の中編が開始され、コラボキャラクターSSR「鎧衣 美琴」が登場したと発表。

以下では、現在開催中のイベントやキャンペーンを紹介しよう。

■LIMITED CHARACTERピックアップガチャ「鎧衣 美琴」ガチャ開催！

LIMITED CHARACTERピックアップガチャ SSR「鎧衣 美琴」【ナチュラルボーンサバイバー】を開催中。SSR「鎧衣 美琴」【ナチュラルボーンサバイバー】は「条件発動のパッシブスキルでEXゲージ即MAX！流れを掴めばもう止まらない、技巧の光るコントロール役」なキャラクター。

期間中、SSR「鎧衣 美琴」【ナチュラルボーンサバイバー】の排出率がアップするので、ぜひこの機会にゲットしよう。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。開催期間は、2026年3月3日4時59分まで。

■第2弾オルタコラボ「STRANGERS II」中編開催！

現在開催中の『マブラヴ オルタネイティヴ』コラボイベント「STRANGERS II」の中編が開催中。開催期間は、2026年3月3日4時59分まで。

▼あらすじ

突如として倒れてしまった純夏。

武たちは彼女を救うための鍵を求めて、

ガレムグラード山脈に隠された研究所を探す――

■ピックアップログインボーナス「鎧衣 美琴」開催！

SSR「鎧衣 美琴」【ナチュラルボーンサバイバー】追加を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをゲットしよう。開催期間は、2026年3月3日4時59分まで。

■コラボイベント「STRANGERS II」開催記念Xキャンペーン第2弾を開催中

公式X（@Muvluv_GG）では第2弾オルタコラボ開催を記念して、最大5万円分のAmazonギフトカード番号が抽選で当たるキャンペーンを開催中。ぜひ公式Xをフォローしてキャンペーンに参加しよう。開催期間は、2026年2月24日23時59分まで。

▼豪華景品

・Amazonギフトカード番号5万円分×1名

・Amazonギフトカード番号1000円分×9名

▼公式Xはこちら

https://x.com/Muvluv_GG

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはAmazonではお受けしておりません。お問いあわせは、公式X（@Muvluv_GG）のチャットまでお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）

配信日：配信中（2025年9月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©Muv-Luv: The Answer ©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.