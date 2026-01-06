合同会社EXNOAとKMSは1月6日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）向けマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、新イベント「初夢に昇るソレイユ」後半を開催。期間は、2026年1月13日4時59分まで。

また新衣装の「月ヶ瀬ちゆる」が登場している。

■新イベント「初夢に昇るソレイユ」後半開催！

新イベント「初夢に昇るソレイユ」後半が開催中。ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をゲットしよう。開催期間は、2026年1月13日4時59分まで。

▼あらすじ

ちゆるの両親がアマツに顔を出す……

しかし当のちゆる本人は会うことを遠慮してしまっていた。

それが本心じゃないことを見抜いた指揮官は――

■NEW CHARACTERピックアップガチャ「月ヶ瀬ちゆる」ガチャ開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「月ヶ瀬ちゆる」【新春のメイズ研究者】を開催中。SSR「月ヶ瀬ちゆる」【新春のメイズ研究者】は「自己HP回復とシールドで前線に立ち続ける難攻不落なタンク役」キャラクター。

期間中、SSR「月ヶ瀬ちゆる」【新春のメイズ研究者】の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。開催期間は、2026年1月20日4時59分まで。

■ピックアップログインボーナス「月ヶ瀬ちゆる」開催！

SSR「月ヶ瀬ちゆる」【新春のメイズ研究者】追加を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをゲットできる。開催期間は、2026年1月20日4時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）

配信日：配信中（2025年9月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©Muv-Luv: The Answer ©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.