合同会社EXNOAとKMSは2月3日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）向けフルオート放置系RPG『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）のアプリ版の事前登録者数が10万人を突破したと発表。

また、ゲーム内では新イベント「月下に咲くは白百合の旗」後半開催とあわせ、新衣装のSSR「リュシー・ムーアクロフト」も登場している。

■アプリ版事前登録者数10万人突破で無償ジェム1万個配布決定！

現在開催中の事前登録キャンペーンでは、アプリ版事前登録者数10万人を突破し「無償ジェム1万個」の配布が決定した。

また、新たな目標として事前登録者数15万人達成時の報酬も決定。まだ事前登録をしていない人は、この機会にぜひ参加してみてはいかがだろうか。

▼アプリ版事前登録キャンペーンについてはこちら！

https://muvluv-girls-garden.com/#campaign

▼アプリ版事前登録はこちらから！

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja

▼PC版&アプリ版 連携特典も配布決定!!

PC版とアプリ版のアカウントを連携した人に、連携報酬としてSSR確定ガチャチケット×1をプレゼントすることが決定した。すでにPC版でプレイしている人も、ぜひアプリ版を登録しよう。

※アプリ版リリース後にPC版との連携が可能となります。

※特別ミッションはアプリ版リリースのタイミングで開始いたします。

※事前登録報酬は、アプリ版リリース後に配布予定です。詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

■公式Xにてアプリ版事前登録10万人突破記念キャンペーン開催！

公式X（@Muvluv_GG）ではアプリ版事前登録者数10万人突破を記念して、1万円分のAmazonギフトカード番号などが抽選で当たるキャンペーンを開催中。ぜひ公式Xをフォローしてキャンペーンに参加してみよう。開催期間は、2026年2月10日23時59分まで。

▼豪華景品

・Amazonギフトカード番号1万円分×1名

・Amazonギフトカード番号1000円分×10名

▼公式Xはこちら

https://x.com/Muvluv_GG

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはAmazonではお受けしておりません。お問いあわせは、公式X（@Muvluv_GG）のチャットまでお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

■アニメイトカフェGratteにてコラボカフェ開催決定！

『マブラヴ ガールズガーデン』Gratteの開催が決定！ マブガルキャラクターのイラストを使用した「グラッテ（Gratte）」や、アイシングクッキーなどを楽しめる。

開催店舗は、池袋本店／秋葉原ANNEX／渋谷／吉祥寺パルコ／横浜ビブレ／仙台／名古屋／大阪日本橋／梅田／岡山、開催期間は2026年2月27日～3月29日まで。

※未解禁のイラストは2月27日に公開いたします。

※本企画についてはアニメイトカフェグラッテへお問いあわせください。

■新イベント「月下に咲く花は白百合の旗」後半開催！

新章解放イベント「月下に咲く花は白百合の旗」後半が開催。ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をゲットしよう。開催期間は、2026年2月10日4時59分まで。

▼あらすじ

コード991が告げる、大規模敵性存在の襲撃。

指揮官をはじめ学園中の生徒達がMGを駆り、

戦いの場へ赴く。果たしてこの事態の行く末は――

■NEW CHARACTERピックアップガチャ「リュシー・ムーアクロフト」ガチャ開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ SSR「リュシー・ムーアクロフト」【連れ添い歩む傍らの友】を開催中。SSR「リュシー・ムーアクロフト」【連れ添い歩む傍らの友】は「回復能力に特化したサポート役、弱った味方を癒し、戦況に安定感をもたらす」キャラクターだ。

期間中、SSR「リュシー・ムーアクロフト」【連れ添い歩む傍らの友】の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。開催期間は、2026年2月17日4時59分まで。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。

■ピックアップログインボーナス「リュシー・ムーアクロフト」開催！

SSR「リュシー・ムーアクロフト」【連れ添い歩む傍らの友】追加を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをゲットできる。開催期間は、2026年2月17日4時59分まで。

■サークル対抗制圧戦後半開催中！

サークル対抗制圧戦 後半開幕中。「クオダラスクス」が登場しているので、サークルメンバーとともに挑戦してみよう。開催期間は、2026年2月6日4時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）

配信日：配信中（2025年9月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©Muv-Luv: The Answer ©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.