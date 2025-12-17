合同会社EXNOAとKMSは12月16日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）向けマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、2025年12月15日より、公式Discordにてクリスマスアドベントカレンダーキャンペーンを開催中。

また、ゲーム内では新イベント【Show in the Snow】後半を開催し、新衣装の「綺羅クララ」【聖夜のサンタシンガー】が登場している。

■公式Discordにてクリスマス アドベントカレンダーキャンペーン開催中！

クリスマスまで毎日、PC用壁紙やゲーム内アイテムがもらえるアドベントカレンダーキャンペーンを開催中。公式Discordから「キャンペーン専用チャンネル」に参加し、アイテムコードをゲットしよう。

プレゼント内容は毎日日替わりで配布予定なので、受け取りまで楽しみに待ってほしい。開催期間は、2025年12月25日12時59分まで。

※各アイテムコードには受け取り期限があります。詳しくは公式Discord、ゲーム内をご確認ください。

▼公式Discord

https://discord.com/invite/jAKezRXbnT

■NEW CHARACTERピックアップガチャ「綺羅クララ」ガチャ開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「綺羅 クララ」【聖夜のサンタシンガー】を開催中。SSR「綺羅 クララ」【聖夜のサンタシンガー】は「前後列貫通攻撃で敵陣をかき乱すENアタッカー「サンタタグ」で狙った相手を逃さない、後衛の脅威」。

期間中、SSR「綺羅 クララ」【聖夜のサンタシンガー】の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。開催期間は、2025年12月23日4時59分まで。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。

■新イベント【Show in the Snow】後半開催！

クリスマスイベント「Show in the Snow」後半が開催中。ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をゲットしよう。開催期間は、2025年12月23日4時59分まで。

●あらすじ

――クララが会場から突如姿を消した。

その報に皆、彼女を捜して学園中を駆け巡る。

果たして、少女ふたりの想いの行き着く先はいかに。

■ピックアップログインボーナス「綺羅 クララ」開催！

SSR「綺羅 クララ」【聖夜のサンタシンガー】追加を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをゲットできる。開催期間は、2025年12月29日4時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）

配信日：配信中（2025年9月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©Muv-Luv: The Answer ©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.