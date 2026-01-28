「NieR:Automata」などが割引対象の「スクエニ 冬季セール」がSteamで開催中

Steamにて、スクウェア・エニックスのタイトルを対象とした「スクエニ 冬季セール」が開催されています。

RPGを中心に、過去作から比較的新しいタイトルまでが割引対象となっており、シリーズ単位でまとめてチェックできます。

注目のおすすめセール製品

NieR:Automata

5,280円 → 2,112円 60％オフ

アンドロイド部隊「ヨルハ」に所属する主人公たちが、機械生命体との戦いを繰り広げるアクションRPG。重厚な物語性と、アクションと演出が融合したゲーム体験が特徴で、発売から時間が経ってなお根強い人気を誇る一作です。

ほかにも、こんなタイトルがセール対象

OCTOPATH TRAVELER 0

7,678円 → 6,142円 20％オフ



物語中心のRPG。旅の進め方を自分のペースで組み立てたい人向け。

SaGa Frontier 2 Remastered

5,610円 → 3,927円 30％オフ



物語の分岐や進行に幅があるRPG。刺さる人には深いタイプ。

Life is Strange: Double Exposure

7,678円 → 3,839円 50％オフ



選択によって展開が変わる、物語重視のアドベンチャー。

まとめ

「スクウェア・エニックス 冬季セール」では、過去作から比較的新しいタイトルまで幅広く割引対象になっています。気になる作品がある場合は、レビュー評価などもあわせて確認しながら選ぶと安心です。

※価格や割引率、セール期間はタイトルごとに異なり、予告なく変更される場合があります。最新情報は各作品のSteamストアページをご確認ください。