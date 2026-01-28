このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1119回

安くはない、でも定番。普通に見えるHHKB Type-Sが値下げ

2026年01月28日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】HHKB Professional HYBRID Type-S（日本語配列／墨）をチェック！

　「HHKB Professional HYBRID Type-S（日本語配列／墨）」が、Amazonのスマイルセール対象になっています。参考価格36,850円のところ、8％オフの33,850円で販売中です。

　価格だけを見ると、正直なところ安いとは言えない。それでも、なぜか候補に残り続けているキーボードが、今回は値下げされています。

アマゾンでHHKB Professional HYBRID Type-S（日本語配列／墨）を入手

Type-Sは静音重視のモデル

　今回セール対象の「Type-S」は、HHKBの中でも打鍵音を抑えたモデル。音を気にせず使いやすいタイプです。

無線と有線、どちらでも使える

　HYBRIDモデルはBluetoothでもUSBでも使えます。ノートPCとデスクトップを使い分けている場合でも、切り替えて使いやすい印象です。

価格は高め。万人向けではない

　とりあえず安いキーボードを探している人向けではありません。一方で、今使っているキーボードに少し引っかかりがある人や、派手さよりも落ち着いた入力環境を重視したい人なら、気になる存在かもしれません。

いまなら、価格を理由にもう一度見ておきたい

　HHKB Professional HYBRID Type-Sは、便利さを盛り込むより、入力に集中しやすいキーボードです。価格が動いている今は、前から気になっていた人が、あらためて確認するにはちょうどいいタイミングかもしれません。

アマゾンでHHKB Professional HYBRID Type-S（日本語配列／墨）を入手

