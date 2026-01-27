【AmazonスマイルSALE】「ドンキーコング バナンザ」と純正プロコンのセット品が5％オフの1万7839円！ 両方欲しい人にオススメ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

「ドンキーコング バナンザ」と純正プロコンがセットに

Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回は「ドンキーコング バナンザ -Switch2 &【任天堂純正品】Nintendo Switch 2 Proコントローラー 【Amazon.co.jp限定】特典 Nintendo Switch 2 ロゴデザイン マイクロファイバークロス 同梱」を紹介したい。

本製品は、任天堂の3Dアクションゲーム「ドンキーコング バナンザ」のソフトと、純正のプロコントローラーがセットになったもの。Amazon限定特典として、Nintendo Switch 2のロゴデザインが入った、マイクロファイバークロスも同梱している。過去価格は1万8961円だが、セール期間中は6％オフの1万7839円。

両方必要ならこのセットで決まり！

ユーザーレビューを見ると、「プロコンが使いやすい」「2つセットでお得」といった好評の声が多く寄せられている。純正品のプロコントローラーと、大ヒットを記録した「ドンキーコング バナンザ」がセットになった本製品。両方欲しい、両方必要と思っている人は購入を検討してみては？

「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！