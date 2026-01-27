このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第21回

【AmazonスマイルSALE】RazerのPlayStation 5用有線ゲーミングヘッドセットが23％の4980円！

2026年01月27日 19時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アマゾンで「Kaira X for PlayStation」を入手
 

PlayStation 5に適したゲーミングヘッドセット

　Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回はRazerのゲーミングヘッドセット「Kaira X for PlayStation」を紹介したい。

　Kaira X for PlayStationは、3.5mmジャックを備えるPlayStation 5用有線ヘッドセット（PC、PlayStation 4、Nintendo Switch、モバイルデバイスも利用可能）。高・中・低の音域をそれぞれ個別に調整できる50mmドライバー、クリアな声を届けられるマイク、ソフトな素材を使ったイヤークッション、マイクミュートボタンなどが特徴となっている。

　参考価格は6480円だが、セール期間中は23％オフの4980円で購入できる。

アマゾンで「Kaira X for PlayStation」を入手
 

「申し分ない出来」のゲーミングヘッドセットが5000円未満

　ユーザーレビューを見ると、「長時間着けても疲れない」「コスパ・性能ともに申し分ない」「音をよく拾ってくれるマイク」と好評の声が多い印象だ。ゲームだけでなくオンライン会議にも向いているといった声もあった。ゲームやオンライン会議の用途に役立ちそうだ。

　そんなKaira X for PlayStationは、幅広く扱えて、かつコスパに優れたゲーミングヘッドセットを探している人に打ってつけの一台と言えるだろう。

アマゾンで「Kaira X for PlayStation」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
Razer Kaira X for PlayStation ゲーミングヘッドセット PS5 PS4 両対応 ヘッドセット TriForce 50mm ドライバー HyperClearカーディオイドマイク FlowKnit 製メモリーフォームイヤークッション PlayStation 5 Switch PC Mac モバイルデバイス対応 【日本正規代理店保証品】 RZ04-03970200-R3M1

「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！

　Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

「AmazonスマイルSALE」を確認する
 

　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

お得な「ポイントアップキャンペーン」の登録はこちらから
 

　AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！

「AmazonスマイルSALE」を確認する
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン