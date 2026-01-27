【AmazonスマイルSALE】RazerのPlayStation 5用有線ゲーミングヘッドセットが23％の4980円！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

PlayStation 5に適したゲーミングヘッドセット

Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回はRazerのゲーミングヘッドセット「Kaira X for PlayStation」を紹介したい。

Kaira X for PlayStationは、3.5mmジャックを備えるPlayStation 5用有線ヘッドセット（PC、PlayStation 4、Nintendo Switch、モバイルデバイスも利用可能）。高・中・低の音域をそれぞれ個別に調整できる50mmドライバー、クリアな声を届けられるマイク、ソフトな素材を使ったイヤークッション、マイクミュートボタンなどが特徴となっている。

参考価格は6480円だが、セール期間中は23％オフの4980円で購入できる。

「申し分ない出来」のゲーミングヘッドセットが5000円未満

ユーザーレビューを見ると、「長時間着けても疲れない」「コスパ・性能ともに申し分ない」「音をよく拾ってくれるマイク」と好評の声が多い印象だ。ゲームだけでなくオンライン会議にも向いているといった声もあった。ゲームやオンライン会議の用途に役立ちそうだ。

そんなKaira X for PlayStationは、幅広く扱えて、かつコスパに優れたゲーミングヘッドセットを探している人に打ってつけの一台と言えるだろう。

「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！