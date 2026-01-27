このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1106回

スペック比較に疲れたら、無印iPad。Amazonスマイルセールで値下げ

2026年01月27日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】Apple 11 インチ iPad（A16）を見てみる

　「Apple 11 インチ iPad (A16)」が、Amazonのスマイルセール対象になっています。参考価格58,800円のところ、9％オフの53,800円で販売中です。

　セール対象になっているのは、Appleの11インチiPad（A16）。いわゆる無印iPadの現行世代モデルで、Liquid RetinaディスプレイやTouch ID、USB-Cなど、最近のiPadではおなじみの構成です。

　動画視聴やWeb、電子書籍、学習用途といった使い方であれば、性能面で困る場面は多くありません。スペックを積み上げて選ぶというより、「今の使い方に十分かどうか」で判断しやすいiPadです。

アマゾンでApple 11 インチ iPad (A16)を入手

価格と容量について

　ストレージは128GBから用意されています。アプリ中心で、写真や動画はクラウド併用という使い方なら、まずは現実的な容量でしょう。

　大きな値下げではありませんが、現行世代の無印iPadをこの価格帯で見られるタイミングとしては、確認しておいてもよさそうです。

アマゾンでApple 11 インチ iPad (A16)を入手

■関連サイト

Amazon商品が特別価格に！

　Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

「AmazonスマイルSALE」を確認する
 

　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

お得な「ポイントアップキャンペーン」の登録はこちらから
 

　AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！

「AmazonスマイルSALE」を確認する
 

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン