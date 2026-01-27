Amazonセール情報大紹介！ 第1106回
スペック比較に疲れたら、無印iPad。Amazonスマイルセールで値下げ
2026年01月27日 18時00分更新
【Amazonスマイルセール】Apple 11 インチ iPad（A16）を見てみる
「Apple 11 インチ iPad (A16)」が、Amazonのスマイルセール対象になっています。参考価格58,800円のところ、9％オフの53,800円で販売中です。
セール対象になっているのは、Appleの11インチiPad（A16）。いわゆる無印iPadの現行世代モデルで、Liquid RetinaディスプレイやTouch ID、USB-Cなど、最近のiPadではおなじみの構成です。
動画視聴やWeb、電子書籍、学習用途といった使い方であれば、性能面で困る場面は多くありません。スペックを積み上げて選ぶというより、「今の使い方に十分かどうか」で判断しやすいiPadです。
価格と容量について
ストレージは128GBから用意されています。アプリ中心で、写真や動画はクラウド併用という使い方なら、まずは現実的な容量でしょう。
大きな値下げではありませんが、現行世代の無印iPadをこの価格帯で見られるタイミングとしては、確認しておいてもよさそうです。
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
