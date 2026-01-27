個室はないけど、居場所は欲しい。リビングで“こもれる”机付き本棚

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】デスクにもなるヌック本棚をチェック！

ベルメゾンの木製家具「デスクにもなるヌック本棚」が、Amazonのスマイルセール対象商品です。参考価格5万3,750円のところ、20％オフの4万2,999円で販売されています。

個室は持てないけれど、家の中に落ち着ける居場所は欲しい。完全な個室まではいかなくても、リビングの中でひとり気分を味わいたいときに考えやすい家具が、ベルメゾンの「デスクにもなるヌック本棚」です。

壁際に1台置くだけで、居場所を分けやすい構成

本棚・飾り棚・ローデスクを1ユニットにまとめた設計。壁際に置くことで、視線を切りやすい高さになり、リビングや子ども部屋の中でも“使う場所”を分けやすくなります。完全な個室ではありませんが、自分の場所をつくりたい場合に考えやすいサイズ感です。

収納と作業を両立しやすい使い勝手

本棚と飾り棚は可動式で、収納する物に合わせて高さ調整が可能。棚板の1枚には2口コンセント（合計1500W）を備え、スマホやゲームなどの充電にも対応します。下部のキャスター付きワゴンは、引き出せばローデスクとして使えます。

サイズ感と設置条件は事前確認を

本体サイズは幅103cm、奥行57cm、高さ145cm。製品重量は約64kgで、組み立ては大人2人で約90分が目安です。頻繁に動かす家具というより、置き場所を決めて使う前提。壁付け設置を想定し、耐荷重や設置スペースは事前に確認しておきたいところです。

Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！