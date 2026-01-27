このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第21回

【AmazonスマイルSALE】GameSirのXboxコントローラー「G7 SE」が15％オフの5519円！

2026年01月27日 18時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アマゾンで「G7 SE」を入手
 

Xbox＆PC用有線コントローラーが15％オフ

　Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回はGameSirのXboxコントローラー「G7 SE」を紹介したい。

　G7 SEは、Xbox One、Xbox Series X|S、PC用の有線コントローラー。

　ホールエフェクトセンサーを搭載するジョイスティック＆トリガー、誤作動防止用スイッチ付きの背面ボタン、カスタマイズできるソフトウェアなどが特徴となっている。過去価格は6499円だが、セール期間中は15％オフの5519円

アマゾンで「G7 SE」を入手
 

「操作性が抜群」と好評

　ユーザーレビューを見ると、「ドリフト現象が起きない」「この価格帯にしては操作性が抜群」と操作性を評価する声が見受けられる。Xbox＆PC用のコントローラーを安く手に入れたい人におすすめできそうだ。

アマゾンで「G7 SE」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
GameSir G7 SE 有線ゲームコントローラー Xbox Series X|S Xbox One Windows 10/11用 PCコントローラーゲームパッド ホールエフェクトスティックと3.5mmオーディオジャック付き

「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！

　Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

「AmazonスマイルSALE」を確認する
 

　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

お得な「ポイントアップキャンペーン」の登録はこちらから
 

　AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！

「AmazonスマイルSALE」を確認する
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン