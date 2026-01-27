【AmazonスマイルSALE】GameSirのXboxコントローラー「G7 SE」が15％オフの5519円！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Xbox＆PC用有線コントローラーが15％オフ

Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回はGameSirのXboxコントローラー「G7 SE」を紹介したい。

G7 SEは、Xbox One、Xbox Series X|S、PC用の有線コントローラー。

ホールエフェクトセンサーを搭載するジョイスティック＆トリガー、誤作動防止用スイッチ付きの背面ボタン、カスタマイズできるソフトウェアなどが特徴となっている。過去価格は6499円だが、セール期間中は15％オフの5519円。

「操作性が抜群」と好評

ユーザーレビューを見ると、「ドリフト現象が起きない」「この価格帯にしては操作性が抜群」と操作性を評価する声が見受けられる。Xbox＆PC用のコントローラーを安く手に入れたい人におすすめできそうだ。

「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！