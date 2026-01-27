Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第21回
【AmazonスマイルSALE】GameSirのXboxコントローラー「G7 SE」が15％オフの5519円！
2026年01月27日 18時00分更新
Xbox＆PC用有線コントローラーが15％オフ
Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回はGameSirのXboxコントローラー「G7 SE」を紹介したい。
G7 SEは、Xbox One、Xbox Series X|S、PC用の有線コントローラー。
ホールエフェクトセンサーを搭載するジョイスティック＆トリガー、誤作動防止用スイッチ付きの背面ボタン、カスタマイズできるソフトウェアなどが特徴となっている。過去価格は6499円だが、セール期間中は15％オフの5519円。
「操作性が抜群」と好評
ユーザーレビューを見ると、「ドリフト現象が起きない」「この価格帯にしては操作性が抜群」と操作性を評価する声が見受けられる。Xbox＆PC用のコントローラーを安く手に入れたい人におすすめできそうだ。
「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
