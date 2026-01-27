Amazonセール情報大紹介！ 第1088回
Officeは別途用意が安全！
【AmazonスマイルSALE】整備済みSurface Go 2（m3/8GB/128GB）が3万円台前半に
2026年01月27日 12時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【AmazonスマイルSALE】【整備済み品】Microsoft Surface Go 2（Core m3-8100Y／8GB／128GB）登場！
Microsoftの2-in-1ノートPC「Surface Go 2」Core m3搭載モデルが、1月27日に始まったAmazonスマイルSALEに登場しています。
ただいま参考価格39,800円から15%引きの33,829円で購入可能です。1月26日までは5,000円引きクーポン利用で34,800円だったので、今回はさらに1,000円ほどお得になっています。
Surface Go 2は、10.5インチの2-in-1で、本体重量は約544g。タブレットとしても、キーボードを装着してノートPCとしても使えます。AmazonスマイルSALEの対象として表示されているのは、Core m3-8100Y、メモリ8GB、SSD 128GBの構成。Web閲覧やOffice作業、メール対応など、日常用途向けのサブマシンとして扱いやすい仕様です。
【整備済み品】Microsoft Surface Go 2（Core m3-8100Y／8GB／128GB）の特徴
① Windows 11搭載で生産性向上
Surface Go 2はWindows 11 Professionalを搭載しており、多くのWindowsアプリケーションが利用可能。本体重量は約544gと非常に軽量で、通勤や出張、カフェなど外出先でも気軽に使用できます。
搭載するOfficeについての詳細情報がAmazonの商品ページには記載されていないのですが、「Office 2019」だとすると、2025年10月14日にマイクロソフトによるサポートが終了しています。Officeアプリケーションが必要であれば、別途用意する前提で本機を購入するのが安全です。
② 使い続けられるスペック
ここで紹介するSurface Go 2は、CPUにCore m3‑8100Yを採用し、8GBメモリ、128GB SSDを搭載。最新CPUには及びませんが、Pentiumなどのより低価格CPUよりはパフォーマンスが期待できます。ストレージ容量も128GBあるので気にしすぎることなく、一般的なアプリの利用が期待できます。
③ 着脱式キーボード対応
着脱式キーボードにより、タブレットとしてもノートPCとしても活用可能です。キーボードを接続すれば、文字入力やメール作成もスムーズに行えます。
お買い得価格で手に入る！
「軽い2-in-1をできるだけ安く」「サブ機として持ち歩きたい」という方。33,829円とAmazonスマイルSALEでお得に購入できるこの機会に、Amazon整備済み品のSurface Go 2を検討してはいかがでしょうか。
整備済み品は、同じ商品名でも出品者やコンディションによって当たり外れが出やすいカテゴリです。価格だけでなく、販売元・保証・付属品、そしてOffice搭載の有無や内容（バージョン記載など）を最終確認したうえで、条件が合うなら在庫があるうちに検討するのが良さそうです。
※在庫状況によっては売り切れの場合もありますので、購入を検討する際はお早めにチェックしてください。
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
