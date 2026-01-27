Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第19回
【AmazonスマイルSALE】Switch 2の保護アイテム16点セットが24％オフの2042円！
2026年01月27日 13時00分更新
Switch 2の保護アイテム16点がセットに
Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回はセール対象の「Switch 2【16in1】保護・収納セット」を紹介したい。
Switch 2【16in1】保護・収納セットは、収納ケースのほか、保護フィルム×2枚、ゲームカード収納ケース、スタンド、保護カバー×3（Joy-Con×2、本体）、スティックキャップ×8の計16点が付属。
Nintendo Switch 2に欠かせない保護アイテムをまとめて購入できる点が魅力となっている。参考価格は2690円のところ、プライム会員限定ながらセール期間中は24％オフの2042円で購入可能だ。
2000円台で手に入る高コスパ製品！
ユーザーレビューを見ると、「本体と周辺機器をまとめて収納できて便利」「全部セットだから選ぶ手間を省ける」など、利便性を評価する声が多い。そのうえ、16点のアイテムが一式入っていて2000円台というお手頃感もポイントだ。Nintendo Switch 2の保護アイテムを探している人におすすめできる製品だ。
「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
