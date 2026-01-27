RTX 5060のゲーミングノート「Legion 5i Gen 10」Amazonで割引表示、25万円台を確認

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Lenovo ゲーミングノートPC「Legion 5i Gen 10（83F00063JP）」をチェック！

LenovoのゲーミングノートPC「Legion 5i Gen 10（83F00063JP）」が、本日いっぱいと思われるAmazonタイムセールの対象になっています。

Core Ultra 7 255HX、GeForce RTX 5060 Laptop GPU、メモリ32GB、SSD 1TBに加え、15.1インチのWQXGA有機EL（165Hz）を採用。参考価格28万9,300円から10％オフの25万9,800円で購入できます。

Amazonでは本日（1月27日）より2月2日まで定期的なセール「AmazonスマイルSALE」を実施していますが、Legion 5i Gen 10（83F00063JP）はタイムセールの扱いで、期間は本日いっぱいのようです。

Core Ultra 7×RTX 5060

Core Ultra 7 255HXとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、メモリは32GB、SSDは1TB。最初からこの構成なので、使い始める段階で細かく悩まなくて済みそうです。

15.1型WQXGA有機EL（165Hz）

15.1インチのWQXGA有機ELは、165Hz対応でDolby VisionやDisplayHDR True Black 600にも対応。16:10比率も含め、ゲームだけでなく普段使いや作業時の見やすさにも配慮された仕様です。

約1.9kgで端子・通信も充実

本体重量は約1.9kg。Thunderbolt 4やHDMI 2.1、有線LANに加えてWi-Fi 7にも対応しています。24ゾーンRGBバックライトキーボードやNahimicオーディオなど、周辺要素もひと通りそろっています。

製品スペック

【OS】 Windows 11 Home 64bit（日本語版）

【CPU】 インテル Core Ultra 7 プロセッサー 255HX

【メモリ】32GB（16GB×2、DDR5-5600 SDRAM）

【ストレージ】1TB SSD（PCIe NVMe／M.2）

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU（8GB GDDR7）

【ディスプレイ】15.1インチ WQXGA 有機EL（2560×1600、最大10.74億色、16:10、165Hz、DisplayHDR True Black 600、Dolby Vision対応）

【無線／ネットワーク】Wi-Fi 7（IEEE802.11be／ax／ac／a／b／g／n） Bluetooth v5.4

【インターフェース】Type-C USB3.2 Gen2：1（左側面、DisplayPort出力機能付き、Powerdelivery対応）、Type-A USB3.2 Gen1：1（左側面、Powered USB）、2（右側面）、HDMI2.1：1、マイクロホン／ヘッドホン・コンボ・ジャック：1、イーサネット・コネクター(RJ-45)：1

まとめ

Core Ultra 7 255HXとRTX 5060 Laptop GPUに、32GBメモリと1TB SSD、有機EL 165Hzディスプレイという構成は、用途を限定せず幅広く使える組み合わせ。タイムセールで25万円台に収まっている今なら、同クラスのゲーミングノートを検討する際の基準として、冷静に並べて見やすい1台です。

掲載している価格や在庫、セール表示は変動することがあります。最終的には、リンク先の販売ページで「割引表示」「終了までの残り時間」などをチェックしてから判断するのがおすすめです。

繰り返しですが、本商品は本日いっぱいのタイムセールの模様。気になる方は、本日中にチェックしておきましょう。

Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！