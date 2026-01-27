Office 2024付きで11万円台。FMV Note Aは“古風な安心感？”のある15.6型

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】富士通 15.6型ノートPC「FMV Note A WA1-K2（FMVWK2A155_AZ）」をチェック！

富士通のノートPC「FMV Note A WA1-K2（FMVWK2A155_AZ）」が、Amazonのスマイルセール対象になっています。参考価格14万2,800円のところ、21％オフの11万2,800円で販売されています。

このモデルは、15.6型ディスプレイを備えたスタンダードなノートPCです。軽量モバイル向けではなく、自宅や職場で使う据え置き寄りの位置づけ。仕様をひと通り見ていくと、メモリーやストレージといった基本構成に加え、DVDドライブや有線LANなど、最近のノートPCでは省かれることも多い装備を含んでいます。

まずは“中身”が分かりやすい

CPUはAMD Ryzen 5 7430U、メモリーは16GB、ストレージはSSD 512GB。ディスプレイは15.6型フルHDです。いわゆる尖った構成ではありませんが、「このサイズならこのくらい」という基準を素直に押さえています。

Office込みで考えられる

本機には、Office Home & Business 2024が付属します。Microsoft 365 Basic（1年分）も含まれており、購入後すぐにOfficeを使い始められる前提です。

Officeを別で用意するかどうか悩まなくていい、というのは意外と大きなポイント。価格を見るときも、「本体＋Office」でまとめて考えやすくなります。

据え置き向けの装備が残っている

本体サイズは約360×235.5×25mm、重量は約1.7kg。15.6型クラスとして一般的で、机に置いて使う想定がしやすいサイズ感です。

USB Type-CやType-A、HDMIに加え、有線LANも搭載。スーパーマルチドライブを内蔵しており、DVDを使う人なら外付けを用意せずに済みます。

製品スペック

【ディスプレイ】 15.6型 フルHD（1920×1080）

【CPU】 AMD Ryzen 5 7430U

【メモリ】16GB

【ストレージ】SSD 512GB

【OS】Windows 11 Home

【Office】Office Home & Business 2024

【ドライブ】DVDスーパーマルチドライブ

【重量】約1.7kg

どういう人なら検討しやすいか

軽さや薄さを重視するモデルではなく、据え置き中心で使う前提のノートPCです。Office 2024が付属しているため、本体価格とあわせて考えやすくなっています。

15.6型の画面サイズで、Officeを最初から使う予定がある人向けです。DVDドライブや有線LANが必要かどうかが、選ぶ際のポイントになります。

