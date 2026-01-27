Amazonセール情報大紹介！ 第1102回
Office 2024付きで11万円台。FMV Note Aは“古風な安心感？”のある15.6型
2026年01月27日 13時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルセール】富士通 15.6型ノートPC「FMV Note A WA1-K2（FMVWK2A155_AZ）」をチェック！
富士通のノートPC「FMV Note A WA1-K2（FMVWK2A155_AZ）」が、Amazonのスマイルセール対象になっています。参考価格14万2,800円のところ、21％オフの11万2,800円で販売されています。
このモデルは、15.6型ディスプレイを備えたスタンダードなノートPCです。軽量モバイル向けではなく、自宅や職場で使う据え置き寄りの位置づけ。仕様をひと通り見ていくと、メモリーやストレージといった基本構成に加え、DVDドライブや有線LANなど、最近のノートPCでは省かれることも多い装備を含んでいます。
まずは“中身”が分かりやすい
CPUはAMD Ryzen 5 7430U、メモリーは16GB、ストレージはSSD 512GB。ディスプレイは15.6型フルHDです。いわゆる尖った構成ではありませんが、「このサイズならこのくらい」という基準を素直に押さえています。
Office込みで考えられる
本機には、Office Home & Business 2024が付属します。Microsoft 365 Basic（1年分）も含まれており、購入後すぐにOfficeを使い始められる前提です。
Officeを別で用意するかどうか悩まなくていい、というのは意外と大きなポイント。価格を見るときも、「本体＋Office」でまとめて考えやすくなります。
据え置き向けの装備が残っている
本体サイズは約360×235.5×25mm、重量は約1.7kg。15.6型クラスとして一般的で、机に置いて使う想定がしやすいサイズ感です。
USB Type-CやType-A、HDMIに加え、有線LANも搭載。スーパーマルチドライブを内蔵しており、DVDを使う人なら外付けを用意せずに済みます。
製品スペック
【ディスプレイ】 15.6型 フルHD（1920×1080）
【CPU】 AMD Ryzen 5 7430U
【メモリ】16GB
【ストレージ】SSD 512GB
【OS】Windows 11 Home
【Office】Office Home & Business 2024
【ドライブ】DVDスーパーマルチドライブ
【重量】約1.7kg
どういう人なら検討しやすいか
軽さや薄さを重視するモデルではなく、据え置き中心で使う前提のノートPCです。Office 2024が付属しているため、本体価格とあわせて考えやすくなっています。
15.6型の画面サイズで、Officeを最初から使う予定がある人向けです。DVDドライブや有線LANが必要かどうかが、選ぶ際のポイントになります。
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1103回
トピックス【Amazonスマイルセール】画面重視なら2.8K有機EL。2-in-1のHP「OmniBook X Flip 14-fk」が15万円を切る
-
第1101回
トピックス【Amazonタイムセール】1万円台でIPSフルHD＋5年保証。PHILIPS 23.8型が20％オフ
-
第1100回
トピックス12-in-1をモニター台にまとめる、という発想。Anker 675が27％オフ
-
第1099回
トピックス留守中の来客、誰だった？ スマホで確認できるSwitchBotドアホン
-
第1098回
トピックス12.2型WUXGA（16:10）を、1.25kg・約12時間で持ち歩けるChromebook
-
第1097回
トピックス尖りはない。でも、選び直したくなる理由も少ない？ 14型1.22kgに16GB／1TBをまとめたZenbook 14 OLED、13％オフ
-
第1097回
トピックスAnkerとコクヨの共同開発！ガジェットも文具もこれ1つで片付くマルチポーチが15％オフ！
-
第1096回
トピックスニューバランスのPRIMALOFT採用モック系シューズ、Amazonで割引表示（選択肢で価格変動）
-
第1089回
トピックスDropbox Plus 3年版が12%オフ、2TBストレージが3年分まとめて37,500円！【Amazonタイムセール】
-
第1088回
トピックス【3.5万円】Surface Go 2（Core m3/8GB/128GB）整備済み品がクーポン利用で5千円引き／本日のみ？
- この連載の一覧へ