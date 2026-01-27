Amazonセール情報大紹介！ 第1103回
【Amazonスマイルセール】画面重視なら2.8K有機EL。2-in-1のHP「OmniBook X Flip 14-fk」が15万円を切る
2026年01月27日 14時00分更新
【Amazonスマイルセール】HP 14型ノートPC「OmniBook X Flip 14-fk（B9EE2PA-AAAA）」をチェック！
HPの14型ノートPC「OmniBook X Flip 14-fk（B9EE2PA-AAAA）」が、Amazonのスマイルセール対象になっています。参考価格169,800円のところ、12％オフの149,800円で販売中です。
AI対応CPUを採用した14型2-in-1ですが、仕様をひと通り追っていくと、まず気になるのは画面まわりです。レビューを見ても、2.8K有機ELディスプレイの表示やタッチ操作に触れている声があり、このあたりを評価している人が多そうです。
2.8K有機ELの14型タッチディスプレイ
ディスプレイは14.0型の有機ELで、解像度は2880×1800ドット（16:10）。タッチ操作に対応し、リフレッシュレートは最大120Hz。DCI-P3 100％や400nitといった仕様も含め、画面表示を重視した用途を想定した内容です。
2-in-1タイプのため、ノート形状だけでなく、スタンドやテントといった使い方にも対応します。
Ryzen AI世代の構成
CPUはAMD Ryzen AI 5 340で、NPUは最大50TOPS。Windows Copilotキーも備えています。とはいえ、日常的な作業でAIまわりの違いを強く意識する場面は、まだ多くはなさそうです。
メモリーは16GB（オンボード）、ストレージは512GB SSD。後からの増設はできないため、容量は最初からこの構成で足りるかどうかが判断ポイントになります。
サイズ感と装備
本体サイズは約313×218×14.6〜16.9mm、重量は約1.41kg。14型としては標準的で、据え置きと持ち運びを両立する想定のサイズ感です。
顔認証（Windows Hello）やWi-Fi 7、バックライト付き日本語配列キーボードを搭載。Officeソフトは付属しません。
製品スペック
【画面】 14.0型 2.8K有機EL（2880×1800）、タッチ対応、最大120Hz
【CPU】 AMD Ryzen AI 5 340
【メモリー】16GB（LPDDR5x-7500MT/s、オンボード）
【ストレージ】512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD
【重量】約1.41kg
【OS】Windows 11 Home
【形状】2-in-1（回転ヒンジ）
セール時の見方
今回のスマイルセールでは、Ryzen AI 5／16GB／512GB構成が割引対象。上位構成やOffice付きモデルもありますが、価格や割引率は構成ごとに異なります。14型2-in-1の中で、画面まわりを重視して選びたい人なら、ひと通り見ておきたいところです。
