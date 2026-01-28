Kindle漫画セール情報「推し漫」 第27回
アニメ第4期も制作が進行中の『とある科学の超電磁砲』原作漫画が最大67%オフ・181円からとお求めやすく！！【Kindle漫画セール情報】
2026年01月28日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
今回の推し漫はアニメ第4期がたぶん2026年中にも放送開始されるであろう『とある科学の超電磁砲』の原作コミック！ 第1巻から第4巻までが1冊あたり181円と67%オフ。第5巻から第18巻までは330～385円の44%オフ。第19巻は22％オフの546円、最新第20巻は、8%オフの762円でセール中です！
あの熱狂がもう19年前だなんて信じられる？ 今読んでもめちゃ面白いよ！
|Image from Amazon.co.jp
|とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲(1) (電撃コミックス)
とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲
冬川 基 (著), 鎌池 和馬 (原作), はいむら きよたか (キャラクターデザイン)
全20巻（続巻）
6961円
第1巻
181円（通常価格 544円｜67%オフ）
超電磁砲も、初出が2007年2月なので、もう19年前。とはいえ、今読んでもまったく古くささを感じさせません。原作漫画は、「幻想御手（レベルアッパー）」編（第1巻 - 第3巻）、「妹達（シスターズ）」編（第4巻 - 第7巻）、「大覇星祭」編（第7巻 - 第10巻）、「天賦夢路（ドリームランカー）」編（第11巻 - 第13巻）、「獄門開錠（ジェイルブレイカー）」編（第14巻 - 第16巻）、第17巻からは「御坂美琴、一年生」編と、ある程度章立てでストーリーが分かれていて、今年放送されるであろうアニメ第4期は、第14巻から始まる「獄門開錠（ジェイルブレイカー）」編からだと思われます。今のうちに予習しておくと良いですよ！
