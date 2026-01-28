アニメ第4期も制作が進行中の『とある科学の超電磁砲』原作漫画が最大67%オフ・181円からとお求めやすく！！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

今回の推し漫はアニメ第4期がたぶん2026年中にも放送開始されるであろう『とある科学の超電磁砲』の原作コミック！ 第1巻から第4巻までが1冊あたり181円と67%オフ。第5巻から第18巻までは330～385円の44%オフ。第19巻は22％オフの546円、最新第20巻は、8%オフの762円でセール中です！

あの熱狂がもう19年前だなんて信じられる？ 今読んでもめちゃ面白いよ！

とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲

冬川 基 (著), 鎌池 和馬 (原作), はいむら きよたか (キャラクターデザイン)

全20巻（続巻）

作品紹介

人口230万人の超能力開発都市で最強クラスの電撃使い・御坂美琴が、勝気な性格と圧倒的な力で学園都市の闇に挑むスピンオフ学園SF。主人公である御坂美琴は、学園都市に7人しかいない「レベル5能力者」の第3位。通称「超電磁砲(レールガン)」。電撃を自在に操り、コインを音速の3倍で撃ち出す。活発で正義感は強いが、カエルのマスコットとか子供っぽいものが大好き。後輩の白井黒子はテレポート能力者で、美琴を「お姉様」と崇拝してる風紀委員。黒子の同僚の初春飾利と、無能力者だけど明るい佐天涙子。4人の日常は、学園都市の裏側で起きる事件に巻き込まれていく。



超電磁砲も、初出が2007年2月なので、もう19年前。とはいえ、今読んでもまったく古くささを感じさせません。原作漫画は、「幻想御手（レベルアッパー）」編（第1巻 - 第3巻）、「妹達（シスターズ）」編（第4巻 - 第7巻）、「大覇星祭」編（第7巻 - 第10巻）、「天賦夢路（ドリームランカー）」編（第11巻 - 第13巻）、「獄門開錠（ジェイルブレイカー）」編（第14巻 - 第16巻）、第17巻からは「御坂美琴、一年生」編と、ある程度章立てでストーリーが分かれていて、今年放送されるであろうアニメ第4期は、第14巻から始まる「獄門開錠（ジェイルブレイカー）」編からだと思われます。今のうちに予習しておくと良いですよ！