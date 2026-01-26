スマイルSALE前夜！ MacBook Air M4、まだ6％オフで買える13インチ構成をチェック

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Apple MacBook Air 13インチ（2025）をチェック！

Appleの「MacBook Air 13インチ（M4・2025年モデル）」が、Amazonタイムセール対象になっています。24GBメモリ＆512GB SSDのモデルが、参考価格215,717円のところ、現在は6％オフの201,800円。

1月19日年に始まった一部Apple製品のAmazonセールですが、多くの商品のセールが終了し、MacBook Airも割引構成はかなり絞られてきました。そんな状況の中で、まだセール価格が確認できる構成を改めて整理しておきます。

なお、1月27日の午前9時には「Amazon スマイルSALE」が始まります。これまでAmazonの大型セールではアップル商品の値引きが行われてきたが、今回も同様かはわかりません。在庫や価格は変動しやすく、いつまでこの条件で購入できるかは不透明。気になる人は早めにチェックしておきたいところです。

M4チップ＋24GBメモリで、普段の作業が楽になる

このモデルの軸になるのが、Apple M4チップと24GBユニファイドメモリの組み合わせです。ブラウザをいくつか開いたまま資料を触る、といった作業でも、動作が気になる場面は少なそうな構成。旧世代のMacBook Airを使っている人なら、操作したときの反応で違いを感じる場面はありそうです。

13.6インチLiquid Retinaと、余裕のあるバッテリー

13.6インチのLiquid Retinaディスプレイは、文字がくっきりしていて、画面全体も見やすい印象。バッテリーは最大18時間駆動に対応。外出先で使っていても、電源の残量を気にしすぎず作業を続けられるのは助かるポイントです。

1.24kgの軽さと、必要十分な拡張性

本体重量は約1.24kg。13インチクラスの中でも、持ち出す前提で扱いやすい重さです。Thunderbolt 4ポートを2基備え、MagSafe充電ポートやヘッドホンジャックも搭載。

製品スペック

【OS】macOS

【CPU】Apple M4 チップ

【メモリ】24GB ユニファイドメモリ

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】13.6インチ Liquid Retina ディスプレイ

【Wi-Fi／Bluetooth】Wi-Fi 6E ／ Bluetooth 5.3

まとめ

MacBook Air M4（13インチ・2025年モデル）は、軽さや扱いやすさといった従来の良さを保ちながら、内部構成をしっかり現行世代に引き上げたモデルです。軽いノートで、ちゃんと余裕がほしいという人にとって、検討しやすいMacBook Airです。

今セール対象モデルは、予告なく在庫切れや価格変更が行われることも珍しくありません。特に今回のように選択肢が限られている構成は、タイミング次第で通常価格に戻る可能性もあります。条件が合う人は、価格と在庫をこまめに確認しておくのが安心です。