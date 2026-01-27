【Amazonタイムセール】全身を1台で。VIO対応で迷ったときに選びやすいパナソニックのボディトリマー

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ボディトリマー選び、意外と迷う

パナソニックのボディトリマー「ER-NGKJ3-S」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格13,200円のところ、11％オフの11,800円で販売中です。

ボディトリマーを探し始めると、VIO対応や長さ調整、防水、充電方式など、意外と見る項目が多くて迷いがちです。そういうときは、まず「全身に使える」「基本的な機能が一通りそろっている」モデルから見ていくのが無難。このパナソニックのボディトリマーは、レビュー数も多く、最初の比較対象として見られることが多いモデルです。

腕・脚からVIOまで、1台で対応

腕や脚、ワキ、胸といった部位に加え、VIOゾーンにも対応しています。用途を細かく分けて複数のシェーバーを用意しなくても、1台でまとめて扱える設計です。

※性器・肛門およびその周辺は、必ずアタッチメントを使用する必要があります（Amazon商品ページ記載）。

長さ調整は約0.1mm〜12mmまで

直刃とアタッチメントを使い分けることで、約0.1mm〜12mmまでの長さ調整に対応しています。

「剃る」「整える」を状況に応じて切り替えられるため、ツルツルにしたい日も、長さを残したい場面も、同じ本体で対応できます。

肌に配慮した刃設計と防水仕様

刃の先端は丸みを持たせた設計。防水仕様で、本体は丸ごと水洗い可能。ウォータースルー洗浄にも対応しています。

迷ったときの基準にしやすい1台

このモデルは、基本要素を一通り押さえているので、「まずは無難な1台」を探しているなら、選択肢のひとつとして見ておきたいモデルです。