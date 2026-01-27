Amazonセール情報大紹介！ 第1104回
【Amazonタイムセール】全身を1台で。VIO対応で迷ったときに選びやすいパナソニックのボディトリマー
2026年01月27日 16時00分更新
ボディトリマー選び、意外と迷う
パナソニックのボディトリマー「ER-NGKJ3-S」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格13,200円のところ、11％オフの11,800円で販売中です。
ボディトリマーを探し始めると、VIO対応や長さ調整、防水、充電方式など、意外と見る項目が多くて迷いがちです。そういうときは、まず「全身に使える」「基本的な機能が一通りそろっている」モデルから見ていくのが無難。このパナソニックのボディトリマーは、レビュー数も多く、最初の比較対象として見られることが多いモデルです。
腕・脚からVIOまで、1台で対応
腕や脚、ワキ、胸といった部位に加え、VIOゾーンにも対応しています。用途を細かく分けて複数のシェーバーを用意しなくても、1台でまとめて扱える設計です。
※性器・肛門およびその周辺は、必ずアタッチメントを使用する必要があります（Amazon商品ページ記載）。
長さ調整は約0.1mm〜12mmまで
直刃とアタッチメントを使い分けることで、約0.1mm〜12mmまでの長さ調整に対応しています。
「剃る」「整える」を状況に応じて切り替えられるため、ツルツルにしたい日も、長さを残したい場面も、同じ本体で対応できます。
肌に配慮した刃設計と防水仕様
刃の先端は丸みを持たせた設計。防水仕様で、本体は丸ごと水洗い可能。ウォータースルー洗浄にも対応しています。
迷ったときの基準にしやすい1台
このモデルは、基本要素を一通り押さえているので、「まずは無難な1台」を探しているなら、選択肢のひとつとして見ておきたいモデルです。
