Amazonセール情報大紹介！ 第1078回
Officeは別途用意が安全！
ThinkPad X1 Carbon Gen9が59,800円／整備済み品がタイムセール
2026年01月26日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）が6万円！
軽くて扱いやすく、それでいて高い性能を兼ね備えたモバイルノート「ThinkPad X1 Carbon Gen9 2021年モデル（整備済み品）」が、Amazon.co.jpで販売中。参考価格95,000円のところ、37%オフの59,800円で購入可能です。
モバイルノートの定番「X1 Carbon」が、整備済み品とはいえ6万円前後まで落ちてくるのはなかなか見どころです。しかも第11世代i5＋16GBメモリ構成で、普段使いや仕事用途でも“困りにくい”ライン。とはいえ整備済み品は表示揺れや在庫変動がつきものなので、買うならチェックポイントだけ押さえてからが鉄則です。
【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）の魅力
① 高性能と大容量メモリによる快適動作
高性能な第11世代Core i5-1145G7に16GBメモリを組み合わせた構成で、ビジネス作業や普段使いでも扱いやすいパフォーマンスを発揮します。Windows 11 Proがセットアップ済みで、すぐに業務環境として利用できます。
②薄型・軽量ながら堅牢なモバイル設計
薄型・軽量設計でありながら、高い堅牢性を備えているのがThinkPad X1 Carbonの最大の特長です。持ち運びやすさと信頼性を両立しているため、外出やテレワークに気軽に連れ出せます。
③ タッチパネル対応の高解像度液晶
14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200)という高解像度に加え、タッチパネルにも対応。直感的な操作が可能で、プレゼンテーションや軽い編集作業も快適です。
製品スペック
【CPU】第11世代 Core i5-1145G7 (2.60GHz)
【メモリ／SSD】16GB／256GB M.2 SSD
【ディスプレイ】14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200) タッチパネル
【OS】Windows 11 Pro 64bit版
★付属のOffice 2019は、2025年10月14日にマイクロソフトのサポートが終了しています。Officeが必要な場合は、別途用意するのがおすすめです。
お買い得価格で手に入る！
タイムセールは在庫と価格が動きやすく、整備済み品は特に「次に見たら条件が変わっていた」ということも珍しくありません。気になる場合は、表示されている構成（解像度／SSD容量／Office）を見比べたうえで、納得できる条件のときに確保するのが無難です。最新の価格・在庫は販売ページで必ず確認してください。
※価格はサイズや在庫状況によって異なる場合があります。
