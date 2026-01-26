このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第17回

【26％オフ】200Hz駆動・1ms・豊富なカラバリ！ Pixio製23.8型フルHDゲーミングディスプレーがAmazonで1万9900円

2026年01月26日 16時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アマゾンで「PXC248WAVEB」を入手
 

200Hz駆動のゲーミングディスプレーが26％オフ

　Amazon.co.jpにて、Pixioのゲーミングディスプレー「PXC248WAVEB」（延長保証なし）が販売中だ。過去価格は2万6980円だが、タイムセールにより26％オフの1万9900円で購入できる。

　PXC248WAVEBは、リフレッシュレート200Hz駆動の23.8型フルHDディスプレーだ。1500Rの湾曲をはじめ、鮮やかな色彩を映し出すFast VAパネル、応答速度1ms、HDRへの対応、sRGB:108.86％、豊富なカラバリなどが特徴となっている。

アマゾンで「PXC248WAVEB」を入手
 

性能とカラバリで選ぶならPixio

　ユーザーのレビューを見ると、「豊富なカラバリ」「ゆるやかな湾曲」「光の反射が少ないパネル」などを評価する声が散見される。ゲーマーに刺さる性能はもちろん、カラバリで選ぶならPixioのPXC248WAVEBが最適だ。

アマゾンで「PXC248WAVEB」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
Pixio PXC248 Wave Pastel Blue ゲーミングモニター パステル ブルー 水色 湾曲 200Hz 23.8インチ 24インチ FHD Fast VA ピクシオ

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン