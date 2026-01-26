Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第17回
【26％オフ】200Hz駆動・1ms・豊富なカラバリ！ Pixio製23.8型フルHDゲーミングディスプレーがAmazonで1万9900円
2026年01月26日 16時00分更新
200Hz駆動のゲーミングディスプレーが26％オフ
Amazon.co.jpにて、Pixioのゲーミングディスプレー「PXC248WAVEB」（延長保証なし）が販売中だ。過去価格は2万6980円だが、タイムセールにより26％オフの1万9900円で購入できる。
PXC248WAVEBは、リフレッシュレート200Hz駆動の23.8型フルHDディスプレーだ。1500Rの湾曲をはじめ、鮮やかな色彩を映し出すFast VAパネル、応答速度1ms、HDRへの対応、sRGB:108.86％、豊富なカラバリなどが特徴となっている。
性能とカラバリで選ぶならPixio
ユーザーのレビューを見ると、「豊富なカラバリ」「ゆるやかな湾曲」「光の反射が少ないパネル」などを評価する声が散見される。ゲーマーに刺さる性能はもちろん、カラバリで選ぶならPixioのPXC248WAVEBが最適だ。
|Pixio PXC248 Wave Pastel Blue ゲーミングモニター パステル ブルー 水色 湾曲 200Hz 23.8インチ 24インチ FHD Fast VA ピクシオ
