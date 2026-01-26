【26％オフ】200Hz駆動・1ms・豊富なカラバリ！ Pixio製23.8型フルHDゲーミングディスプレーがAmazonで1万9900円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

200Hz駆動のゲーミングディスプレーが26％オフ

Amazon.co.jpにて、Pixioのゲーミングディスプレー「PXC248WAVEB」（延長保証なし）が販売中だ。過去価格は2万6980円だが、タイムセールにより26％オフの1万9900円で購入できる。

PXC248WAVEBは、リフレッシュレート200Hz駆動の23.8型フルHDディスプレーだ。1500Rの湾曲をはじめ、鮮やかな色彩を映し出すFast VAパネル、応答速度1ms、HDRへの対応、sRGB:108.86％、豊富なカラバリなどが特徴となっている。

性能とカラバリで選ぶならPixio

ユーザーのレビューを見ると、「豊富なカラバリ」「ゆるやかな湾曲」「光の反射が少ないパネル」などを評価する声が散見される。ゲーマーに刺さる性能はもちろん、カラバリで選ぶならPixioのPXC248WAVEBが最適だ。