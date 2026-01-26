【Amazonタイムセール】1万円台でIPSフルHD＋5年保証。PHILIPS 23.8型が20％オフ

Amazonセール情報大紹介！ 第1101回
【Amazonタイムセール】PHILIPS 液晶ディスプレイ「241E1D／11」（23.8インチ）をチェック！
PHILIPSの液晶ディスプレイ「241E1D/11」（23.8インチ）がAmazonのタイムセール対象です。参考価格14,364円のところ、20％オフの11,500円で販売中です。
モニターを足したいけど、細かい仕様を追い始めると決めきれない。そういうときは、サイズと解像度が標準的で、保証や付属品がきちんとしたモデルから見ていくのも手です。23.8インチのフルHD、IPSパネル、5年保証。この条件で1万円台なら、まずは候補に入れておいてもよさそう。
仕様が標準的な23.8型IPS×フルHD
画面サイズは23.8インチで、解像度は1920×1080ドット（フルHD）。パネルはIPS Technologyを採用しており、視野角は水平／垂直ともに178度。
目に配慮する機能も入っている
ちらつきを抑えるフリッカーフリーや、ブルーライトを抑えるローブルーモードを搭載。長時間作業になりやすい人や、画面を見続ける時間が長い人は、こうした“目に配慮する”機能があるかどうかも判断材料になります。
端子はHDMI／DVI-D／VGA。ケーブル同梱も
入力端子はHDMI×1、DVI-D×1、VGA×1に対応。さらにVGAケーブルやHDMIケーブル、ACアダプターなどが同梱されており、買い足しを減らして始めやすい構成です。スピーカーは非搭載。
5年保証で“あとから困りにくい”
このモデルは5年間の無償修理保証をうたっており、保証の手厚さも特徴です。価格が近いモニターだと保証期間が短いこともあるので、安心感を優先したい人は一度チェックしておく価値があります。
