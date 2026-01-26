【Amazonタイムセール】1万円台でIPSフルHD＋5年保証。PHILIPS 23.8型が20％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】PHILIPS 液晶ディスプレイ「241E1D／11」（23.8インチ）をチェック！

PHILIPSの液晶ディスプレイ「241E1D/11」（23.8インチ）がAmazonのタイムセール対象です。参考価格14,364円のところ、20％オフの11,500円で販売中です。

モニターを足したいけど、細かい仕様を追い始めると決めきれない。そういうときは、サイズと解像度が標準的で、保証や付属品がきちんとしたモデルから見ていくのも手です。23.8インチのフルHD、IPSパネル、5年保証。この条件で1万円台なら、まずは候補に入れておいてもよさそう。

仕様が標準的な23.8型IPS×フルHD

画面サイズは23.8インチで、解像度は1920×1080ドット（フルHD）。パネルはIPS Technologyを採用しており、視野角は水平／垂直ともに178度。

目に配慮する機能も入っている

ちらつきを抑えるフリッカーフリーや、ブルーライトを抑えるローブルーモードを搭載。長時間作業になりやすい人や、画面を見続ける時間が長い人は、こうした“目に配慮する”機能があるかどうかも判断材料になります。

端子はHDMI／DVI-D／VGA。ケーブル同梱も

入力端子はHDMI×1、DVI-D×1、VGA×1に対応。さらにVGAケーブルやHDMIケーブル、ACアダプターなどが同梱されており、買い足しを減らして始めやすい構成です。スピーカーは非搭載。

5年保証で“あとから困りにくい”

このモデルは5年間の無償修理保証をうたっており、保証の手厚さも特徴です。価格が近いモニターだと保証期間が短いこともあるので、安心感を優先したい人は一度チェックしておく価値があります。