Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第16回

【1万5999円⇀6998円】4WAY接続対応のゲーミングヘッドセットがAmazonで56％オフ！ PS5やSwitch、Xbox、PC、スマホなどに対応

2026年01月26日 20時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「Captain 370」を入手
 

有線・無線接続ができるゲーミングヘッドセット

　Amazon.co.jpにて、Gtheosのゲーミングヘッドセット「Captain 370」が販売中だ。過去価格は1万5999円だが、タイムセールにより56％オフの6998円で購入できる。

　Captain 370は、USB Type-A＆Type-Cドングル経由のワイヤレス接続（2.4GHz）、Bluetooth 5.3、3.5mm有線など、4つの接続モードを搭載するゲーミングヘッドセット。PlayStation 4／5、Xbox、Switch、ノートPC、デスクトップPC、スマホ・タブレットへの接続が可能としている。

　そのほかの特徴は、臨場感あるサウンドを堪能できる50mmのダイナミックドライバー、長時間装着しても快適なヘッドセット設計、ノイズキャンセリング機能搭載のマイク、最大45時間のバッテリー駆動など。

アマゾンで「Captain 370」を入手
 

コスパが高すぎる一台

　ユーザーのレビューを見ると、「4種類の接続モードが便利」「音質と使い勝手のバランスが良い」「長時間装着しても耳が痛くならない」といった好意的な声が多い。

　性能のみならず、家庭用ゲーム機やPC、スマホなど複数のハードウェアに対応する汎用性の高さも魅力的だ。いまなら半額で買えるため、高コスパのCaptain 370が気になった人は早めに購入を！

アマゾンで「Captain 370」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
ゲーミングヘッドセット ps5 ヘッドセット 2.4G USB/Type-cアダプター/Bluetooth 5.3有線/無線 4WAY接続ヘッドホン 着脱式ノイズキャンセリングマイク付き 低遅延ゲームヘッドセット 45時間バッテリー RGBライト 着脱式マイク/ミュート pc ps5 ps4 xboxone switch対応ヘッドフォン(ホワイト+ブラック)

