【1万5999円⇀6998円】4WAY接続対応のゲーミングヘッドセットがAmazonで56％オフ！ PS5やSwitch、Xbox、PC、スマホなどに対応

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

有線・無線接続ができるゲーミングヘッドセット

Amazon.co.jpにて、Gtheosのゲーミングヘッドセット「Captain 370」が販売中だ。過去価格は1万5999円だが、タイムセールにより56％オフの6998円で購入できる。

Captain 370は、USB Type-A＆Type-Cドングル経由のワイヤレス接続（2.4GHz）、Bluetooth 5.3、3.5mm有線など、4つの接続モードを搭載するゲーミングヘッドセット。PlayStation 4／5、Xbox、Switch、ノートPC、デスクトップPC、スマホ・タブレットへの接続が可能としている。

そのほかの特徴は、臨場感あるサウンドを堪能できる50mmのダイナミックドライバー、長時間装着しても快適なヘッドセット設計、ノイズキャンセリング機能搭載のマイク、最大45時間のバッテリー駆動など。

コスパが高すぎる一台

ユーザーのレビューを見ると、「4種類の接続モードが便利」「音質と使い勝手のバランスが良い」「長時間装着しても耳が痛くならない」といった好意的な声が多い。

性能のみならず、家庭用ゲーム機やPC、スマホなど複数のハードウェアに対応する汎用性の高さも魅力的だ。いまなら半額で買えるため、高コスパのCaptain 370が気になった人は早めに購入を！