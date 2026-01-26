12-in-1をモニター台にまとめる、という発想。Anker 675が27％オフ

Amazonセール情報大紹介！ 第1100回
Ankerの「Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless)」が、Amazonのタイムセール対象です。参考価格32,990円のところ、27％オフの23,990円で販売中です。
モニター台って、ただ高さを出すだけのものになりがちです。そこにドッキングステーションと充電を一緒に入れてしまう、というのがAnker 675。机の上に増えやすい“あれこれ”を、台のほうに寄せてみる、という発想です。
ドッキングステーションを“置かない”選択
USBハブやドッキングステーションを導入すると、次に悩むのが置き場所。机の上に増えがちなそれらを、モニター台の役割にまとめてしまう、というのがAnker 675の考え方です。
高さ調整のために置いていたモニター台を、そのまま接続拠点として使う。 ドック専用のスペースを新たに確保しなくて済む、という点がこの形のポイントです。
ケーブル1本でつなぐ
ノートPCとはUSB-Cケーブル1本で接続。その先に、HDMIや有線LAN、USB-A／USB-C、SDカードといった接続先をまとめられます。
仕事を始めるたびにケーブルを挿し替える、どれがどの線かわからなくなる。そういった場面を減らすために、つなぐ場所を一か所に寄せた形です。
充電も、机の上から台のほうへ
本体上部にはワイヤレス充電パッドを搭載。USB-Cによる給電にも対応しており、ノートPCや周辺機器の充電もまとめて扱えます。
充電器やケーブルを机の上に並べる代わりに、電源まわりを、台のほうに寄せる、という使い方。
机の上を増やさず、機能だけを足す
モニター台は必要だけど、ドッキングステーションや充電器はできれば増やしたくない。そう感じているなら、「台の役割を増やす」というAnker 675の形は、発想が面白くて、ちょっと気になってくる。
