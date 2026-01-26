Ankerとコクヨの共同開発！ガジェットも文具もこれ1つで片付くマルチポーチが15％オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Ankerのガジェットポーチが15%オフ！

コクヨと共同開発したAnkerのガジェットポーチ「Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO」が参考価格3,980円から15%オフの3,390円で、Amazonタイムセールに登場！

ガジェットから文房具までをスマートにまとめられる高機能なマルチポーチです。オフィスでも学校でも旅行先にも、様々な用途におすすめです。

Ankerのガジェットポーチの特徴

コクヨと共同開発した「収納力」

文具の「コクヨ」との共同開発により、ガジェットだけでなく文房具もスマートに整理が可能。背面ポケットには、B5ハーフサイズのノートがピッタリ収まる設計になっています。

オフィスワークや学校、旅行時の持ち運びにとても便利なポーチです。

Anker製品にピッタリサイズの仕切り

Ankerの充電器やケーブルに合わせた特別仕様のポケットを完備。

USB充電器やケーブルなどをぴったりと収容できます。

デスクで役立つ「自立式」

側面のボタンを留めるだけで、ポーチが開いた状態で自立させることができます。

持ち運び時だけでなく、デスクでの使用時にも便利です

カバンを選ばない「薄型設計」

厚み約5cmの薄型設計で、リュックの隙間や、ビジネスバッグ、スーツケースにもかさばらずにスッキリ収まります。

まとめ

参考価格：3,980円

現在の価格：3,390円［15%OFF］

Ankerのガジェットポーチ「Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO」は、「カバンの中のガジェットをスッキリさせたい」「デスク周りを効率化したい」という方にピッタリな収納アイテムです。

コクヨの文具収納ノウハウと、Ankerのガジェット保護性能が融合したこのアイテムを、この機会にチェックしてみてください。