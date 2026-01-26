留守中の来客、誰だった？ スマホで確認できるSwitchBotドアホン

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】SwitchBot テレビドアホンをチェック！

SwitchBotのカメラ付きドアホン「SwitchBot テレビドアホン」が、Amazonのタイムセール対象です。参考価格18,980円のところ、16％オフの15,980円で販売中です。

外出中にチャイムが鳴る。あのあとに残る「誰だった？」という感じ。宅配だったのか、たまたまの来客だったのか。不在のときのインターホンって、だいたいこうなる。

留守中の来客を映像で確認

来客があると、スマートフォンに通知が届き、カメラ映像を確認できます。

外出先からの音声応対

映像の確認に加えて、スマートフォンから音声でのやり取りにも対応しています。

工事を前提にしない設置

配線工事が必要なタイプではなく、取り付けは貼り付け（ネジ固定も可能）といった形です。玄関子機はバッテリー駆動で、モニター親機は電源コードから給電します。

不在時の来客をどう扱うか

留守中にインターホンが鳴って、あとから「誰だったんだろう」と思うことがあるなら。映像で確認できて、外出先からそのまま応対できて、配線工事は不要。こういうドアホン、ちょっと気になってきません？