Amazonセール情報大紹介！ 第1097回
尖りはない。でも、選び直したくなる理由も少ない？ 14型1.22kgに16GB／1TBをまとめたZenbook 14 OLED、13％オフ
2026年01月26日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
14型1.22kgに16GB／1TBをまとめたZenbook 14 OLED、13％オフ
ASUSの14型ノートPC「Zenbook 14 OLED（UX3405MA）」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格18万9,800円のところ、13％オフの16万4,800円で販売されています。今回の対象は、Amazon限定のOffice非搭載モデルです。
16GB／1TB構成と14型1.22kg
構成は、インテル Core Ultra 7 155Hにメモリー16GB、ストレージ1TB SSD。14インチクラスとしては、容量面を最初から大きめに確保した内容になっています。メモリーは16GBで、増設用のスロットはありません。
ディスプレイは14.0型の有機ELで、解像度は1,920×1,200ドット（16:10、60Hz）。重量は約1.22kg、本体の薄さは14.9mm。持ち運びを前提にしたサイズ感です。
バッテリー駆動時間は約21.0時間（JEITA測定法2.0）。Thunderbolt 4（Type-C）×2を備え、Type-C経由で本体への給電にも対応しています。HDMI×1、USB Type-A（USB3.2 Gen1）×1を搭載しています。
Officeは付属しないため、必要なら別途用意する形になりますが、14型・約1.22kgで16GB／1TBという構成が、いまはこの価格です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1099回
トピックス留守中の来客、誰だった？ スマホで確認できるSwitchBotドアホン
-
第1098回
トピックス12.2型WUXGA（16:10）を、1.25kg・約12時間で持ち歩けるChromebook
-
第1096回
トピックスニューバランスのPRIMALOFT採用モック系シューズ、Amazonで割引表示（選択肢で価格変動）
-
第1089回
トピックスDropbox Plus 3年版が12%オフ、2TBストレージが3年分まとめて37,500円！【Amazonタイムセール】
-
第1088回
トピックス【3.5万円】Surface Go 2（Core m3/8GB/128GB）整備済み品がクーポン利用で5千円引き／本日のみ？
-
第1081回
トピックススマホはアプリ経由で印刷：テプラSR5900Pの値下げ情報
-
第1079回
トピックス折りたたみは面倒？ razr 60が24％オフで9万円台
-
第1079回
トピックス機内持ち込み対応、15.6インチPCもすぐ取り出せる！ 空港でも新幹線でもスマートなEDGELINKのスーツケースが15%オフ！
-
第1079回
トピックス【9万円台！】折りたたみスマホ入門に？ motorola razr 60がセール中
-
第1079回
トピックス15.6型ノートの本命候補！ “必要なもの全部入り”のHP 15-fd（Office 2024）セール情報
- この連載の一覧へ