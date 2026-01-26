尖りはない。でも、選び直したくなる理由も少ない？ 14型1.22kgに16GB／1TBをまとめたZenbook 14 OLED、13％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

14型1.22kgに16GB／1TBをまとめたZenbook 14 OLED、13％オフ

ASUSの14型ノートPC「Zenbook 14 OLED（UX3405MA）」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格18万9,800円のところ、13％オフの16万4,800円で販売されています。今回の対象は、Amazon限定のOffice非搭載モデルです。

16GB／1TB構成と14型1.22kg

構成は、インテル Core Ultra 7 155Hにメモリー16GB、ストレージ1TB SSD。14インチクラスとしては、容量面を最初から大きめに確保した内容になっています。メモリーは16GBで、増設用のスロットはありません。

ディスプレイは14.0型の有機ELで、解像度は1,920×1,200ドット（16:10、60Hz）。重量は約1.22kg、本体の薄さは14.9mm。持ち運びを前提にしたサイズ感です。

バッテリー駆動時間は約21.0時間（JEITA測定法2.0）。Thunderbolt 4（Type-C）×2を備え、Type-C経由で本体への給電にも対応しています。HDMI×1、USB Type-A（USB3.2 Gen1）×1を搭載しています。

Officeは付属しないため、必要なら別途用意する形になりますが、14型・約1.22kgで16GB／1TBという構成が、いまはこの価格です。