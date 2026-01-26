このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1097回

尖りはない。でも、選び直したくなる理由も少ない？ 14型1.22kgに16GB／1TBをまとめたZenbook 14 OLED、13％オフ

2026年01月26日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

14型1.22kgに16GB／1TBをまとめたZenbook 14 OLED、13％オフ

　ASUSの14型ノートPC「Zenbook 14 OLED（UX3405MA）」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格18万9,800円のところ、13％オフの16万4,800円で販売されています。今回の対象は、Amazon限定のOffice非搭載モデルです。

16GB／1TB構成と14型1.22kg

　構成は、インテル Core Ultra 7 155Hにメモリー16GB、ストレージ1TB SSD。14インチクラスとしては、容量面を最初から大きめに確保した内容になっています。メモリーは16GBで、増設用のスロットはありません。

　ディスプレイは14.0型の有機ELで、解像度は1,920×1,200ドット（16:10、60Hz）。重量は約1.22kg、本体の薄さは14.9mm。持ち運びを前提にしたサイズ感です。

　バッテリー駆動時間は約21.0時間（JEITA測定法2.0）。Thunderbolt 4（Type-C）×2を備え、Type-C経由で本体への給電にも対応しています。HDMI×1、USB Type-A（USB3.2 Gen1）×1を搭載しています。

　Officeは付属しないため、必要なら別途用意する形になりますが、14型・約1.22kgで16GB／1TBという構成が、いまはこの価格です。

