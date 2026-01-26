「学びの本質とは何か？」を宇宙飛行士への夢を追う姿から描く『ありす、宇宙までも』全巻40%オフ！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

今回の推し漫は『ありす、宇宙までも』。既刊全５巻が40%オフのセール中です。例によって36%オフはクーポン式＋4%分はポイント還元です。

天才過ぎる犬星くんがとても良いメンターで頼もしすぎる

将来、AIがこんな存在になってくれたらいいのに……

ありす、宇宙（どこ）までも

売野機子 (著)

全５巻（続巻）

第1巻

作品紹介

中学生の朝日田ありすは、容姿端麗で人気者だが言葉が拙く相手に自分の本心を伝えられないもどかしさに悩んでいた。幼少期、バイリンガル教育を受けていたが、両親を亡くし、日本語も英語もどっちらも中途半端になったセミリンガルなのが原因だった。そんなありすが出会ったのは、IQが異常に高い同級生・犬星類。学校の授業からは学びを得られないと半ば失望していた犬星は、ありすのセミリンガルを見抜き、自分の成長の糧として決意する。「おれが朝日田を賢くする」──その言葉をきっかけに、ありすと犬星、二人三脚の宇宙飛行士への挑戦が始まる。JAXA主催のワークショップ、アメリカのスペースキャンプ。仲間との出会い。一歩ずつ、ありすは夢に近づいていく──。



この物語は、2人の中学生コンビが宇宙飛行士を目指して成長していく姿を描いた作品です。「中学生版の『宇宙兄弟』？」最初は私もそんな気持ちで読んでみたのですが、まったく違いました。本作が気づかせてくれるのは、”学びの本質とは何か？”という問いへの答えです。宇宙という、常識が通用しない未知の世界への挑戦を、人が言葉を覚え、仕組みを理解し、目の前の困難を与えられたものではなく、今手にあるもので解決していくという成長の過程として捉え直し、人が生まれてから自立していくまでのすべてが未知への挑戦なのだというメッセージとして描いています。そして、ありすや犬星くんの姿を通し、中途半端に投げ出してしまった英語学習にも、すべてを理解した気になって興味を失ってしまった趣味のジャンルにも、やりなおしや新しい発見がまだまだあると伝えてくれます。「学ぶ喜びを取り戻す」過程を、これ以上ないくらい真摯に描いた『ありす、宇宙までも』、オトナになってからのほうが刺さりますよ。