365じゃなく買い切り：Office Home 2024がAmazonで割引中

【Amazonセール】Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版登場！
Microsoft Office Home 2024（永続版）カード版が、参考価格34,477円のところ、10%オフの30,936円という魅力的な価格で販売されています。
Office永続ライセンス版で、購入後すぐに利用可能です。Windows 11／10、Macの両方で利用できるので、複数のデバイスで作業する方に便利です。ぜひチェックしてみてください！
カード版は、パッケージが届いたら、カード裏面のプロダクトキーを使ってセットアップしていくタイプです。CDは付属しないため、インストールはダウンロード方式。価格や在庫は動くので、購入前に販売ページ側で最新表示を確認してみてください。
Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版の魅力
① パフォーマンス向上によるスムーズな作業
Office 2024では、スピーディーな操作、アプリ間のスムーズな切り替え、検索機能など、日常の作業をより効率よく行うためのパフォーマンスが向上しました。これにより、資料作成やデータ処理が格段に快適です。
② より伝わりやすい資料作成をサポート
PowerPointでは挿入したビデオや音声に字幕を追加でき、誰にでもわかりやすく伝わりやすい資料を作ることができます。また、WordやExcelではアクセシビリティ対応ツールが1か所にまとまり、多様なニーズに配慮した文書作成がスムーズです。
③ Windows／Mac両対応の永続ライセンス
Windows 11, 10はもちろん、macOSにも対応しており、PC2台まで永続で利用可能です。異なるOSを使い分けている方や、長く同じOfficeを使いたい方にとって、この永続ライセンスの安心感は非常に魅力的です。
なお、日本マイクロソフトのWebページによると、「日本で購入するお客様の場合は、日本のライセンスが適用されます」とのことで、「2台のWindows PCまたはMacで使用可能」「商用利用が可能」とされています。
お買い得価格で手に入る！
2台のPCにインストールできるので、利便性とコスパ抜群。ぜひこの10％オフの機会に購入されてみてはいかがでしょうか？
買い切りのOfficeを探しているなら、割引が付いている今はチェックしやすいタイミングです。在庫や価格表示が切り替わることもあるので、気になった時点で販売ページを一度見ておくのがおすすめです。
