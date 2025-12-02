Amazonセール情報大紹介！ 第1088回
Officeは別途用意が安全！
【3.5万円】Surface Go 2（Core m3/8GB/128GB）整備済み品がクーポン利用で5千円引き／本日のみ？
2026年01月26日 01時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【クーポン割引】【整備済み品】Microsoft Surface Go 2（Core m3-8100Y／8GB／128GB）登場！
Microsoftの2-in-1ノートPC「Surface Go 2」Core m3搭載モデルが、Amazon整備済み品として販売中です。
Surface Go 2は軽量で持ち運びやすく、タブレットとしてもノートPCとしても使えるマイクロソフトの2in1ノートPCです。ノートPCとしてもタブレットとしても使え、外出先での作業や資料作成にも最適です。
ただいまクーポン適用で5,000円引きの34,800円で購入可能です。ぜひこの機会をお見逃しなく！
モバイル用途にちょうどいいサイズ感で人気の「Surface Go 2」に、期間限定のクーポンが出ています。Amazon整備済み品ながら、Core m3／8GBメモリ構成で、軽作業用としては今でも十分実用的。今回のクーポンは1月26日（月）までの期間限定となっており、表示されているうちがチェックのタイミングです。
【整備済み品】Microsoft Surface Go 2（Core m3-8100Y／8GB／128GB）の特徴
① Windows 11搭載で生産性向上
Surface Go 2はWindows 11 Professionalを搭載しており、多くのWindowsアプリケーションが利用可能。本体重量は約544gと非常に軽量で、通勤や出張、カフェなど外出先でも気軽に使用できます。
搭載するOfficeについての詳細情報がAmazonの商品ページには記載されていないのですが、「Office 2019」だとすると、2025年10月14日にマイクロソフトによるサポートが終了しています。Officeアプリケーションが必要であれば、別途用意する前提で本機を購入するのが安全です。
② 使い続けられるスペック
ここで紹介するSurface Go 2は、CPUにCore m3‑8100Yを採用し、8GBメモリ、128GB SSDを搭載。最新CPUには及びませんが、Pentiumなどのより低価格CPUよりはパフォーマンスが期待できます。ストレージ容量も128GBあるので気にしすぎることなく、一般的なアプリの利用が期待できます。
③ 着脱式キーボード対応
着脱式キーボードにより、タブレットとしてもノートPCとしても活用可能です。キーボードを接続すれば、文字入力やメール作成もスムーズに行えます。
お買い得価格で手に入る！
クーポン適用で5,000円引きに。お得に購入できるこの機会に、Amazon整備済み品のSurface Go 2を検討してみてはいかがでしょうか。
“とりあえず持ち歩けるWindows端末”を一台用意しておくと、出先のちょい作業や緊急対応で助かる場面が増えます。気になる人は、クーポンが表示されているうちに商品ページで条件を見て、納得できるタイミングで押さえておくと後悔しにくいです。繰り返しになりますが、ここで紹介しているクーポンは1月26日（月）までの期間限定です。在庫状況やクーポン表示は予告なく変更される場合があるため、購入を検討している場合は、Amazonの商品ページで最新の価格と適用条件を必ず確認してください。
※在庫状況によっては売り切れの場合もありますので、購入を検討する際はお早めにチェックしてください。
